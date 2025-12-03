Mkutano wa Balozi wa China mjini Kabul na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Taliban kuhusu vifo vya raia wa China mpakani mwa Afghanistan na Tajikistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Balozi wa China nchini Afghanistan alikutana na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Taliban na kumkashifu mashambulio ya hivi karibuni dhidi ya wafanyakazi wa China katika maeneo ya mipakani na Tajikistan, ambayo, kwa maelezo ya mji mkuu wa Dushanbe, yalifanywa kutoka katika ardhi ya Afghanistan.

Zhao Xing, Balozi wa China mjini Kabul, katika mkutano wake wa leo (Jumatano, 12 Desemba) na Mohammad Naeem, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Taliban, aliyataja mashambulio hayo kama “kitendo cha maadui wanaolenga kueneza kutokuaminiana kati ya nchi”.

Kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Taliban, Balozi wa China alishukuru jitihada za dhati za Emirati ya Kiislamu katika kushughulikia matukio haya na kusisitiza kwamba wahusika wa tukio hilo walikuwa na nia ya kuharibu uhusiano wa kirafiki kati ya China na Afghanistan.

Dkt. Naeem naye alihakikishia Balozi wa China kwamba uchunguzi kuhusu matukio haya unaendelea.

Mkutano huu ulifanyika wakati Tajikistan ilipotangaza kuwa katika mashambulio mawili tofauti katika siku za hivi karibuni (26 na 30 Novemba), wafanyakazi watano wa China waliuawa na wengine watano kujeruhiwa; mashambulio ambayo mamlaka ya Tajik imesema yalitokea kutoka Afghanistan kwa kutumia silaha za moto na drone zilizobeba mabomu ya mikono.

Kwa upande mwingine, Taliban wamekashifu matukio haya na pia wameonyesha utayari wao kushirikiana na Tajikistan katika uchunguzi wa pamoja.