Robert Pape: Ujumbe wa Trump Unaonyesha Kuongezeka kwa Nguvu za Iran Kanda ya Mashariki ya Kati

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Profesa wa Sayansi ya Siasa wa Marekani, Robert Pape, amesema kuwa ujumbe wa hivi karibuni wa Rais wa Marekani Donald Trump unaonyesha kuongezeka kwa ushawishi na nguvu za Iran katika eneo la Mashariki ya Kati.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii, Robert Pape alisema kuwa Iran imeweka wazi msimamo wake kwamba haitashiriki mazungumzo yoyote ikiwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Harakati ya Hizbullah ya Lebanon yataendelea.

Kwa mujibu wa Pape, mara tu baada ya kutolewa kwa msimamo huo, Trump aliwasiliana kwa njia ya simu na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, jambo linaloonyesha uzito wa maendeleo hayo katika mazingira ya kisiasa ya eneo hilo.

Hata hivyo, mwanasiasa huyo alionya kuwa hatua ya Israel ya kujizuia kwa sasa inaweza kuwa ya muda mfupi pekee. Alieleza kuwa hali ya sasa inaashiria kuendelea kwa kile alichokiita “mtego wa mvutano”, ambao unaweza kulisukuma eneo hilo katika kipindi kirefu cha ukosefu wa utulivu na migogoro ya mara kwa mara.

Pape alisisitiza kuwa mwelekeo wa matukio ya sasa unaonyesha changamoto zinazoongezeka katika juhudi za kudhibiti mivutano ya kikanda, huku nafasi ya Iran katika mahesabu ya kisiasa na kiusalama ikiendelea kupewa uzito mkubwa.