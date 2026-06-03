Araghchi: Hatua Yoyote ya Uhasama Dhidi ya Iran Itajibiwa kwa Haraka na kwa Nguvu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa hatua yoyote ya uhasama dhidi ya Iran itakabiliwa na jibu la haraka na la maamuzi kutoka kwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo.

Araghchi alisema kuwa vikosi vya jeshi la Iran vinaendelea na operesheni za kujihami ndani ya mfumo wa haki halali ya kujilinda, akidai kuwa mashambulizi hayo yanalenga maeneo ambayo yanatumika kuruhusu Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya usafiri wa kiraia wa baharini na kukiuka makubaliano ya usitishaji mapigano.

Ameongeza kuwa Iran haitasalimisha misimamo yake mbele ya shinikizo la kijeshi au vikwazo vya kiuchumi, akisisitiza kwamba malengo ambayo hayakufikiwa kupitia vikwazo na vita hapo awali hayawezi kupatikana kwa kuanzisha vita zaidi.

Waziri huyo alisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu itaendelea kulinda maslahi yake ya kitaifa na usalama wake kwa kutumia njia zote halali za kujihami dhidi ya vitisho vya nje.