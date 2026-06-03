Simanzi Gaza: Mtoto Aliyegusa Dunia kwa Miwani Yake Iliyovunjika Aonekana Akilia Baada ya Kuvunjika Tena

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) ABNA, mtoto wa Kipalestina kutoka Ukanda wa Gaza, Ayoub Junaid, ambaye picha yake iligusa hisia za watu wengi duniani alipokuwa amesimama kwenye foleni ya chakula akiwa ameshika chombo tupu na kuvaa miwani iliyovunjika na kutengenezwa kwa njia za kawaida, ameonekana tena katika hali ya kuhuzunisha zaidi.

Katika video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Ayoub anaonekana akilia kwa uchungu baada ya kuanguka chini na kuvunja miwani yake ambayo tayari ilikuwa imekarabatiwa kwa njia rahisi kutokana na ukosefu wa vifaa na huduma muhimu.

Mtoto huyo alionekana akiikumbatia miwani hiyo mikononi mwake huku akilia, tukio lililogusa hisia za watu wengi na kuonyesha kwa mara nyingine athari kubwa za vita, njaa na hali ngumu ya maisha inayowakabili watoto wa Gaza.

Waangalizi wa masuala ya kibinadamu wanasema kuwa watoto wa Gaza wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mgogoro unaoendelea, huku wengi wao wakikabiliwa na ukosefu wa chakula, huduma za afya, elimu na mahitaji mengine ya msingi.

Kisa cha Ayoub Junaid kimekuwa alama ya mateso ya maelfu ya watoto wa Gaza ambao wameathiriwa na vita na mazingira magumu ya kibinadamu yanayoendelea katika eneo hilo.