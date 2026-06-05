Putin: Russia Yako Tayari Kuchangia Suluhisho la Suala la Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Rais wa Urusi, Vladimir Putin, amesema kuwa nchi yake iko tayari kuchukua jukumu la kusaidia kutatua suala linalohusiana na Iran, kutokana na uhusiano wa karibu uliopo kati ya Moscow na Tehran.



Putin alisema kuwa Urusi ina uwezo wa kuchangia katika mchakato wa kutafuta suluhisho la kisiasa na kidiplomasia kutokana na ushirikiano wake wa muda mrefu na Iran. Alifafanua kuwa, tofauti na mgogoro wa Ukraine ambao alisema ni wa kikanda zaidi, suala la Iran lina athari na vipimo vya kimataifa vinavyohitaji ushirikiano mpana wa mataifa mbalimbali.



Rais huyo wa Urusi pia alibainisha kuwa nchi yake bado iko tayari kusaidia katika uhamishaji wa uranium iliyoboreshwa kutoka Iran, akieleza kuwa nyenzo hizo zinaweza baadaye kutumika katika miradi ya nishati ya nyuklia yenye malengo ya amani nchini Iran.



Aidha, Putin alisisitiza kuwa wananchi wa Iran wana nafasi muhimu katika mustakabali wa suluhisho la mizozo ya Mashariki ya Kati na kwamba maslahi yao lazima yazingatiwe kikamilifu katika maamuzi yoyote ya kimataifa yanayohusu eneo hilo.



Alikataa madai yanayodai kuwa Urusi inanufaika na migogoro kati ya Iran na Marekani, akiyataja madai hayo kuwa ya upotoshaji na yasiyo na msingi. Putin alisisitiza kuwa sera ya Russia inalenga utulivu, mazungumzo na suluhisho la kidiplomasia katika masuala ya kimataifa.