Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi: Marekani Itakubali Masharti ya Iran au Ikabiliwe na Matokeo Makubwa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran ameionya Marekani kwamba italazimika ama kukubali masharti ya Tehran au kukabiliwa na matokeo makubwa kutokana na sera zake katika eneo hilo.

Mshauri huyo alisema kuwa Marekani imekuwa ikihujumu juhudi za kidiplomasia kwa njia mbalimbali na imeonyesha kutoheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, jambo ambalo limeendelea kuongeza mvutano katika Mashariki ya Kati.

Alisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitakubali shinikizo wala vitisho kutoka kwa mataifa ya kigeni, na kwamba maslahi na usalama wa taifa hilo yataendelea kulindwa kwa nguvu zote. Aidha, alieleza kuwa iwapo Washington itashindwa kubadili mwenendo wake, italazimika kukabiliana na athari za maamuzi yake yenyewe.

Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kutawala ajenda ya kisiasa na kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati, huku pande mbalimbali zikitoa wito wa kurejea kwenye mazungumzo na kuheshimu makubaliano ya kimataifa ili kuzuia kuongezeka kwa mzozo.