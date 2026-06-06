Ujumbe wa Araghchi kwa Rais wa Lebanon: Iokoe Lebanon Kutoka kwa Adui Wake wa Kweli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amemjibu Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, akisisitiza umuhimu wa kuiokoa Lebanon kutoka kwa adui wake halisi.

Katika ujumbe aliouchapisha leo Jumamosi kupitia mtandao wa X, Araghchi alisema kuwa kauli za Rais Aoun zinaweza kufasiriwa kana kwamba Iran ndiyo inayokalia sehemu ya ardhi ya Lebanon, kuwahamisha raia wake na kuishambulia nchi hiyo kila siku.

Waziri huyo wa Iran aliongeza kuwa kama Lebanon ingekuwa ni chombo au karata ya mazungumzo kwa Iran, basi makubaliano yangekuwa yamefikiwa tangu zamani. Akimuelekeza ujumbe wake kwa Rais wa Lebanon, Araghchi alisema: “Mheshimiwa Rais, iokoe Lebanon kutoka kwa adui wake wa kweli.”