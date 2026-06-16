Uholanzi Yazindua Kumbukumbu ya Kugusa Hisia za Wahanga wa Gaza kwa Maelfu ya Viatu vya Watoto

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Shirika la “One Tree Planted Olive” limefanya tukio lake la 17 la kumbukumbu katika uwanja wa Market uliopo mji wa Den Bosch nchini Uholanzi, ambapo uwanja huo uligeuzwa kuwa mandhari ya kiombolezo iliyofunikwa na maelfu ya jozi za viatu vya watoto pamoja na picha za waandishi wa habari waliouawa katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza.

Katika tukio hilo la ishara, majina na umri wa watoto waliouawa huko Gaza yalisomwa mmoja baada ya mwingine, hatua iliyogusa hisia za washiriki wengi.

Mkurugenzi wa taasisi hiyo, Esther van der Most, akizungumzia takwimu zinazotisha za zaidi ya watoto 21,000 pamoja na waandishi wa habari 300 waliopoteza maisha, alikosoa vikali ukimya na msimamo wa serikali ya Uholanzi, akisema kuwa unachangia kuendelea kwa janga hilo la kibinadamu.

ABNA imeripoti kuwa tukio hilo limeibua mjadala mpana kuhusu hali ya Gaza na nafasi ya mataifa ya Ulaya katika kushughulikia mgogoro huo unaoendelea.