Tehran Yajibu Vikali Ufaransa: Yazitaja Kauli za Paris Kuhusu Haki za Binadamu kuwa Unafiki wa Kisiasa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sauti ya Tehran imejibu vikali kauli za Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa kuhusu Iran, ambapo Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghaei amezitaja kauli za Paris kuhusu haki za binadamu nchini Iran kuwa ni “mfano wa wazi wa unafiki na unyanyasaji wa kisiasa”.



Baghaei amesema kuwa baadhi ya nchi za Magharibi zimekuwa zikikwepa kuzungumzia uhalisia wa mateso ya raia wa Iran na badala yake kutumia mada ya haki za binadamu kwa malengo ya kisiasa na shinikizo la kimataifa.



Aidha, ameeleza kuwa mataifa hayo yanachukua msimamo wa kuchagua na kupuuza matukio yanayohusu uhalifu dhidi ya raia wa Iran, huku yakijitokeza kama watetezi wa haki za binadamu.



Vilevile, ametumia rejea ya tamthilia ya “Tartuffe” ya mwandishi Molière kuonyesha kile alichokiita mizizi ya unafiki katika baadhi ya mitazamo ya kisiasa ya Ufaransa, akikosoa vikali msimamo wa hivi karibuni wa Paris.



Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa alikuwa amesisitiza kuwa nchi yake haitakubali kuondoa vikwazo vya Baraza la Usalama dhidi ya Iran hadi masharti kadhaa yatimizwe, ikiwemo maendeleo katika mpango wa nyuklia, makombora ya balistiki na madai ya vikosi vya uwakilishi.

