Vijana wa Hilali Nyekundu wa Gilan Waadhimisha Maombolezo ya Muharram kwa Hotuba ya Ayatullah Ramadhani mjini Rasht

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– hafla ya maombolezo ya siku kumi za mwanzo wa mwezi wa Muharram kwa vijana wanachama wa Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Mkoa wa Gilan imefanyika leo mchana katika Msikiti wa Haj Samad Khan mjini Rasht.

Katika hafla hiyo, Ayatollah Reza Ramezani, mwakilishi wa wananchi wa Gilan katika Assembly of Experts, alitoa hotuba maalumu akieleza ujumbe na mafundisho ya Mapinduzi ya Ashura.

Ayatullah Ramadhani alisisitiza kuwa tukio la Ashura ni shule ya malezi ya kiroho na kijamii, na kwamba vijana wanapaswa kujifunza kutoka kwa Imam Hussein (a.s.) maadili ya kujitolea, kusimama dhidi ya dhulma na kutetea haki na uadilifu.

Washiriki wa hafla hiyo walihuisha kumbukumbu za shahada ya Husayn ibn Ali na mashahidi wa Karbala kupitia majlisi za maombolezo, zikr na mawaidha ya kidini, huku wakisisitizwa kuendeleza ujumbe wa Ashura katika maisha yao ya kila siku.