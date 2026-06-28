Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi Akutana na Mwenzake wa Iraq Jijini Baghdad

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Seyyed Abbas Araghchi, amekutana na mwenzake wa Iraq, Fouad Hussein, jijini Baghdad mwanzoni mwa ziara yake rasmi nchini Iraq.

Araghchi aliwasili katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, asubuhi ya Jumapili akiongoza ujumbe wa kidiplomasia kwa ajili ya kufanya mazungumzo na viongozi wakuu wa Iraq kuhusu uhusiano wa pande mbili na masuala mbalimbali ya kikanda na kimataifa.

Mara baada ya kuwasili, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alikutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iraq, Fouad Hussein, katika makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq, ambapo viongozi hao walijadili njia za kuimarisha ushirikiano kati ya Tehran na Baghdad pamoja na maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati.

Awali, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alikuwa ametangaza ziara hiyo kupitia ukurasa wake katika mtandao wa X, akibainisha kuwa Araghchi atakutana pia na Rais wa Iraq pamoja na Waziri Mkuu wa nchi hiyo katika ziara yake rasmi.

Ziara hiyo inafanyika katika kipindi ambacho Iran na Iraq zinaendelea kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiusalama na kiuchumi, huku pande zote mbili zikisisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na usalama katika eneo la Mashariki ya Kati.