Jeshi la Iran Latangaza Kusambaza Vikosi Maalumu vya Mwitikio wa Haraka Mipakani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa Vikosi vya Ardhini vya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ali Jahanshahi, ametangaza kusambazwa kwa vikosi vya mwitikio wa haraka, vikosi maalumu na vikosi vya mashambulizi katika maeneo ya mipakani mwa nchi.



Akizungumza wakati wa ukaguzi wa vitengo vya jeshi katika maeneo ya mpaka wa magharibi mwa Iran, Brigedia Jenerali Jahanshahi alikumbusha kumbukumbu ya Imam Shahidi na mashahidi wengine wa taifa, akisema kuwa nchi ambazo hapo awali ziliona uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani kuwa ni chanzo cha usalama wake, sasa zimebaini kuwa uwepo wa kambi hizo ni chanzo cha ukosefu wa usalama na kutokuwepo kwa utulivu.



Kamanda huyo pia alitoa pongezi kwa juhudi na kujitolea kwa walinzi wa mipaka ya Iran kwa miaka mingi, hususan katika miezi ya hivi karibuni, akisisitiza kuwa uwepo na utayari wa vikosi vya ardhini vya jeshi, sambamba na wapiganaji wa Islamic Revolutionary Guard Corps na vikosi vya polisi, umezuia adui yeyote kuthubutu kutekeleza operesheni za ardhini dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.



Amesema hatua hiyo inaonyesha kiwango cha juu cha utayari wa vikosi vya ulinzi vya Iran katika kulinda mipaka ya nchi na kukabiliana na tishio lolote linaloweza kuhatarisha usalama na utulivu wa taifa hilo.