Wizara ya Ulinzi Iran Yatangaza Kusambaza Rasilimali Zake Kusaidia Waombolezaji wa Kiongozi Shahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa imeelekeza rasilimali na uwezo wake wote kusaidia wananchi wanaoshiriki shughuli za mazishi ya kiongozi shahidi.

Akizungumza kuhusu maandalizi hayo, msemaji wa Wizara ya Ulinzi, Brigedia Jenerali Tala'inik, alisema kuwa wizara pamoja na taasisi zake zilizo chini yake katika miji ya Tehran, Qom na Mashhad zimeandaa huduma mbalimbali kwa waombolezaji.

Alifafanua kuwa huduma hizo zinajumuisha huduma za kitamaduni, huduma za afya na matibabu, pamoja na msaada wa vifaa na uratibu kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za mazishi zinafanyika kwa utulivu na ufanisi.

Brigedia Jenerali Tala'inik pia alisema kuwa Wizara ya Ulinzi imeweka mazingira na miundombinu inayohitajika ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa washiriki wa shughuli za mazishi na wote wanaofika kutoa heshima zao kwa kiongozi huyo shahidi.