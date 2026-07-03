Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Akutana na Mwenzake wa Kazakhstan Kujadili Uhusiano wa Nchi Mbili

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amekutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Kazakhstan, Yermek Kosherbayev, katika mazungumzo yaliyolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili.

Katika mkutano huo, pande zote mbili zilijadili fursa za kukuza biashara, ushirikiano wa kikanda, na kuimarisha mahusiano ya kisiasa katika maeneo ya maslahi ya pamoja, pamoja na kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia katika kutatua changamoto za kimataifa.

Viongozi hao pia walisisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano wa muda mrefu unaolenga kukuza utulivu wa kikanda na kuimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Tehran na Astana.