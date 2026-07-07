Msanii wa Iran: Shahidi Sayyid Ali Khamenei alitupanda ndani yetu mapenzi ya sanaa na ukweli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msanii mashuhuri wa Iran, Profesa Hussein Esmati, amesema kuwa shahada ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Sayyid Ali Khamenei, imeacha athari kubwa katika nyoyo za wasanii wa Iran na kuibua kazi nyingi za kisanii zenye ujumbe wa kiroho, maombolezo na kumbukumbu.

Akizungumza katika mahojiano maalumu, Esmati alisema kuwa Sayyid Ali Khamenei aliwajenga wasanii kwa kupanda ndani yao mapenzi ya sanaa yenye maadili na ukweli, na kwamba michoro na kazi zao za leo ni mwendelezo wa fikra na maneno yake yaliyoacha alama ya kudumu.

Aliongeza kuwa kila msanii ameonyesha hisia zake kupitia ubunifu wake, huku kazi nyingi zikidhihirisha heshima, huzuni na urithi wa fikra alioziacha kiongozi huyo katika nyanja za utamaduni na sanaa.