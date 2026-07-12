Vyombo vya Habari vya Kiarabu Vyaupa Uzito Ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu; Vasisitiza Ulipizaji wa Damu na Kuendelea kwa Muqawama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA, ujumbe wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, uliotolewa baada ya kumalizika kwa ibada ya mazishi ya Kiongozi wa Mapinduzi aliyefariki akiwa shahidi nchini Iran na Iraq, umepata mwitikio mkubwa kutoka kwa vyombo vya habari vya Kiarabu.

Vituo vya habari vya Lebanon kama Al-Manar, Al-Mayadeen na tovuti ya Al-Ahed, vilichapisha ujumbe huo kwa ukamilifu na kuangazia hasa sehemu ambazo Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, baada ya kutoa salamu kwa Imam Hussein (as), alieleza kuwa harakati ya Ashura ndiyo chanzo cha uhai wa Umma wa Kiislamu na Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran.

Ujumbe huo ulisisitiza kuwa Mapinduzi ya Kiislamu tangu mwanzo yamekuwa Mapinduzi ya Kihuseini, yaliyojengwa juu ya misingi, kaulimbiu na mafundisho ya shule ya Imam Hussein (as).

Kwa mujibu wa vyombo hivyo vya habari, Kiongozi wa Mapinduzi alisema kuwa kila pale damu ya wanyonge na wapiganaji wanaofuata njia ya Imam Hussein (as) inapomwagika, Umma wa Kiislamu huamka, na wakati pamoja na mahali huunganishwa na tukio la Ashura na Karbala. Aidha, alieleza kuwa yaliyotokea leo nchini Iran na Iraq ni mwendelezo wa utukufu wa mapambano ya Kihuseini, yaliyowapa wananchi nguvu mpya na kuonyesha kwa dunia sura mpya ya shule ya Imam Khomeini (ra) na Kiongozi huyo aliyefariki akiwa shahidi.

Vyombo vya habari vya Lebanon pia vilisisitiza sehemu ya ujumbe iliyozungumzia ushiriki wa makumi ya mamilioni ya watu katika miji ya Iran na Iraq, hususan Tehran, Qom, Mashhad, Najaf na Karbala, ambao ulielezwa kuwa ni ushiriki wa kihistoria, wa kuvunja mipango ya maadui na usio na mfano. Ushiriki huo ulielezwa kuwa ni mwendelezo wa kilio cha Imam Hussein (as) na mwitikio wa wito wake: “Je, kuna yeyote wa kunisaidia?”

Vyombo vya Habari vya Yemen: Kusisitiza Mshikamano wa Wananchi

Vituo vya habari vya Yemen kama Al-Masirah na Shirika rasmi la Habari la Saba, vilizingatia zaidi upande wa wananchi katika ujumbe huo, vikieleza kuwa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei ameeleza kuwa ushiriki mkubwa wa wananchi katika mazishi ni ishara ya mshikamano wa Umma wa Kiislamu na kushindwa kwa hesabu zote za maadui.

Vyombo hivyo viliongeza kuwa ujumbe huo umeonyesha kuwa Mapinduzi ya Iran ni mwendelezo wa ujumbe wa Mtume Muhammad (saw) na harakati ya Ashura, huku Kiongozi aliyefariki akiwa shahidi akielezwa kuwa ni mtu aliyepitisha maisha yake yote ndani ya mfumo wa mafundisho hayo.

Mtandao wa Al-Ahed Iraq: Kuzingatia Suala la Kulipiza Damu

Mtandao wa habari wa Iraq Al-Ahed uliangazia zaidi sehemu ya ujumbe iliyohusu kulipiza damu za mashahidi wa vita vya hivi karibuni.

Mtandao huo uliripoti kauli ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwamba: “Tutailipiza damu ya Kiongozi shahidi na mashahidi wote wa vita viwili vya hivi karibuni kutoka kwa wauaji wahalifu.”

Pia ulisisitiza sehemu nyingine ya ujumbe iliyosema kuwa kulipiza damu ni ombi la wananchi na bila shaka litatimizwa. Al-Ahed pia iliangazia kauli kwamba wahusika wote wa uhalifu huo, ambao majina yao yanajulikana, siku moja watatamani wangekufa kifo cha kawaida vitandani mwao, lakini hatima hiyo haitakuwa yao.

Magazeti ya Iraq: Kushukuru Ushiriki wa Wananchi

Gazeti la Iraq Al-Sabah lilichapisha sehemu za ujumbe huo na kusisitiza shukrani za Kiongozi wa Mapinduzi kwa makumi ya mamilioni ya wananchi wa Iran na Iraq walioshiriki katika ibada ya mazishi.

Gazeti hilo lilieleza kuwa Kiongozi huyo aliwashukuru wananchi wa Iraq kwa ushiriki wao mkubwa na akaahidi kulipiza damu ya Kiongozi aliyefariki akiwa shahidi pamoja na mashahidi wengine wa vita vya hivi karibuni.

Mwitikio kutoka Palestina, Qatar na Saudi Arabia

Gazeti la Al-Quds Al-Arabi liliripoti kwa kichwa: “Mojtaba Khamenei ameahidi kulipiza damu ya baba yake”, likisema kuwa katika ujumbe wake wa kwanza baada ya mazishi, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu alieleza kuwa kulipiza damu ya Kiongozi huyo ni hitaji la Umma wa Kiislamu na kwamba lazima litimizwe.

Mtandao wa Al-Jazeera pia ulitangaza sehemu za ujumbe huo kama habari ya haraka, ukinukuu kuwa wahusika wa mauaji ya Kiongozi huyo na mashahidi wengine wa vita vya hivi karibuni watawajibishwa kwa matendo yao.

Gazeti la Lebanon Al-Akhbar lilichapisha ripoti yenye kichwa: “Khamenei asisitiza kulinda njia ya baba yake na kulipiza damu yake”, likieleza kuwa Kiongozi wa Mapinduzi alishukuru ushiriki mkubwa wa wananchi wa Iran na Iraq na kuahidi kuendelea na njia ya Kiongozi huyo kwa uthabiti.

Gazeti hilo pia lilieleza kuwa suala la kulipiza damu ya Kiongozi aliyefariki akiwa shahidi na mashahidi wengine si jukumu la mtu mmoja pekee, bali ni jukumu litakaloendelea kufuatwa na watu huru duniani.

Gazeti la Asharq Al-Awsat liliweka mkazo kwenye kauli: “Kulipiza damu ya baba yangu ni hitaji la wananchi na lazima litimizwe,” likiitaja kuwa sehemu kuu ya ujumbe huo.

Mtandao wa Qatar Al-Araby pia uliangazia ahadi ya kulipiza damu ya Kiongozi huyo na mashahidi wengine wa vita vya hivi karibuni kuwa ndiyo sehemu muhimu zaidi ya ujumbe.

Kwa upande mwingine, mitandao ya Saudi Arabia Al-Arabiya na Al-Hadath iliripoti kuhusu kutolewa kwa ujumbe huo na kuzingatia hasa ahadi ya kulipiza damu ya Kiongozi aliyefariki akiwa shahidi.

Kwa ujumla, ujumbe wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ulipata mwitikio mkubwa katika vyombo vya habari vya Kiarabu kupitia nguzo kuu tatu:

Kusifu ushiriki wa kihistoria wa wananchi:

Kuelezea uwepo wa makumi ya mamilioni ya watu nchini Iran na Iraq kuwa ni tukio la kihistoria, la kuvunja mipango ya maadui na lisilo na mfano. Kuunganisha Mapinduzi na Ashura pamoja na kuendelea kwa Muqawama:

Kusisitiza kuendelea kwa njia ya Mapinduzi ya Kiislamu na mbele ya Muqawama kwa msukumo wa harakati ya Imam Hussein (as). Kulipiza damu za Mashahidi:

Kutangaza azma ya kulipiza damu ya Kiongozi aliyefariki akiwa shahidi na mashahidi wengine wa vita vya hivi karibuni, na kuendelea na njia hiyo hadi kutimia kwa lengo hilo.

Kwa ujumla, vyombo vya habari vya eneo hilo vimeutaja ujumbe huu kuwa ni ishara ya kuanza kwa hatua mpya katika uongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, huku vikisisitiza nafasi kuu ya kulipiza damu na kuendelea kwa Muqawama katika hatua hiyo mpya.