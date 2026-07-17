IRGC yadai kuharibu mifumo ya HIMARS nchini Kuwait na kushambulia vituo vya vikosi vya Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza katika taarifa yake ya ishirini na tatu kuwa limefanya mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya malengo yanayohusishwa na Marekani, likisema operesheni hiyo ilikuwa ni jibu kwa kile ilichokitaja kuwa uhalifu wa kivita uliofanywa usiku uliotangulia.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vikosi vya ardhini vya IRGC vilitekeleza wimbi la kumi na tano la operesheni iliyopewa jina la "Nasr 2" / "Ushindi 2", kwa kaulimbiu "Ya Mahdi Adrikni", na kuthibitisha kuharibu mifumo ya kurushia makombora ya HIMARS nchini Kuwait.



IRGC pia ilidai kuwa mashambulizi hayo yalilenga na kuharibu maeneo ya vikosi vya Marekani pamoja na malengo iliyoyataja kuwa yanahusishwa na wapinzani wa Mapinduzi ya Kiislamu na washirika wa Marekani na Israel, ikidai kuwa watu wengi waliuawa katika operesheni hiyo.



Taarifa hiyo imeongeza kuwa operesheni za kujibu mashambulizi zinaendelea na kwamba IRGC itaendelea na hatua zake kwa mujibu wa tathmini ya hali ya kijeshi.



Hadi wakati wa kuchapishwa kwa habari hii, hakukuwa na uthibitisho huru wala tamko rasmi kutoka Marekani au mamlaka za Kuwait kuhusu madai yaliyotolewa na IRGC. Hivyo, taarifa hizi zinabaki kuwa madai yaliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran.