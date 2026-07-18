Ubalozi wa Iran Vienna: Iran Itaendelea Kusimama Imara na Kudumu Milele

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini Vienna, Austria, umetoa tamko ukisisitiza kwamba Iran itaendelea kuwa taifa lenye kusimama imara na lisilotetereka licha ya vitisho na mashinikizo kutoka kwa maadui wake.

Tamko hilo limeeleza kuwa historia ya taifa la Iran imejaa mifano ya kusimama kidete dhidi ya wavamizi na wakandamizaji, na kwamba wananchi wa Iran wamekuwa wakitetea uhuru na mamlaka ya nchi yao kwa uthabiti katika nyakati mbalimbali.

Ubalozi huo umeongeza kuwa wahalifu wanaotafutwa na maadui wa haki na uadilifu wa kimataifa hawatapata chochote isipokuwa fedheha na aibu mbele ya historia, huku ukisisitiza kuwa juhudi za kuishinikiza Iran hazitaweza kuvunja azma ya wananchi wake.

Aidha, tamko hilo limehitimisha kwa kusisitiza kuwa Iran itaendelea kubaki taifa la milele, lenye kusimama imara na lisiloyumbishwa na vitisho, huku likidumisha misingi yake ya uhuru, heshima na kujitawala.