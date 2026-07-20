Shirika la Nishati ya Nyuklia la Iran Laeleza Kushambuliwa kwa Kituo cha Nyuklia cha Darkhovin na Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Shirika la Nishati ya Nyuklia la Iran limelaani shambulizi lililotajwa kuwa la kigaidi lililofanywa na Marekani dhidi ya eneo la Kituo cha Nyuklia cha Darkhovin kinachojengwa katika Mkoa wa Khuzestan, kusini mwa Iran.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Shirika la Nishati ya Nyuklia la Iran limetangaza katika taarifa yake iliyotolewa leo Jumapili, tarehe 19 Julai 2026, kwamba Marekani imefanya kitendo cha uchokozi na kikatili kinachokiuka sheria za kimataifa.



Taarifa hiyo imeeleza kuwa shambulizi hilo lilifanyika majira ya saa 03:39 asubuhi kwa saa za eneo, ambapo eneo la Kituo cha Nyuklia cha Darkhovin kinachojengwa lililengwa kwa makombora kadhaa.



Shirika hilo limesema kuwa kituo hicho ni miongoni mwa alama za heshima, maendeleo ya kisayansi na kujitegemea kwa wananchi wa Iran, likilaani vikali shambulizi hilo na kulieleza kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa.