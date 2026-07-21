Qalibaf: Wamarekani Wanafikiri Akili Yetu Iko Katika Kiwango cha Akili Yao Finyu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa Marekani inaendelea kuleta vifaa vipya vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, huku viongozi wake wakidai kuwa wanatafuta njia ya kusitisha vita.

Qalibaf amesema Wamarekani wanaendelea kuchochea vita na kufanya harakati za kijeshi katika eneo hilo, huku wakijaribu kuwasilisha taswira kwamba wanatafuta amani na kusitisha mapigano.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X siku ya Jumatatu, Qalibaf alisema: “Wamarekani wanaendelea kuleta vifaa vipya vya kijeshi katika eneo hili na wanadai kuwa wanatafuta kusitisha vita. Lakini wameweka matumaini yao kuhusu kiwango cha akili yetu kwa kuzingatia kiwango chao kidogo cha akili.”

Spika huyo wa Bunge la Iran alisisitiza pia kwamba Iran iko tayari kukabiliana na adui, akisema kuwa nchi hiyo imefikia kiwango cha juu cha uelewa kuhusu hila na mbinu za Marekani.

“Tumefikia kiwango cha ukamilifu katika kuzitambua vyema hila hizi za Marekani, na tumejiandaa ipasavyo. Vitendo vinapaswa kuunga mkono maneno, na si kuwa kinyume chake,” alisema Qalibaf.