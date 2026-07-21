Msemaji wa Jeshi la Iran: Vyombo vya Majini Vinavyotumika Dhidi ya Wananchi wa Iran Haviwezi Kupita Katika Bahari ya Hormuz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Jeshi la Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Akrami-Nia, amesema kuwa vifaa vinavyotumiwa dhidi ya wananchi wa Iran haviwezi kuruhusiwa kupita katika Bahari ya Hormuz.

Akizungumza katika mkutano na wanaharakati wa kitamaduni wa Jeshi la Iran, Akrami-Nia alisema kuwa mantiki inahitaji mapigano na upinzani kuendelea hadi kufikiwa kwa kiwango kamili cha kuzuia mashambulizi, ambacho kitahakikisha usalama wa wananchi wa Iran.

Alisema kuwa endapo hatua hiyo haitafikiwa, adui anaweza tena kufanya mashambulizi dhidi ya ardhi ya Iran kutokana na hesabu zisizo sahihi. Kwa hiyo, alisisitiza kuwa kuendelea kwa vita hadi kufikiwa kwa uzuiaji kamili hakutokani na hisia au hamu ya vita, bali kunategemea uzoefu na mantiki.

Msemaji huyo wa Jeshi la Iran pia alikosoa baadhi ya nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi kwa kushirikiana na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran, licha ya kuwa kwa miaka mingi zimenufaika na uwezo wa kiuchumi wa Bahari ya Hormuz kwa kuuza mafuta yenye thamani ya mabilioni ya dola na kuagiza bidhaa kupitia njia hiyo.

Akrami-Nia alisema: “Hatua hii si ya haki wala haikubaliki kabisa, na haiwezi kuendelea.”

Alisisitiza kuwa udhibiti wa Bahari ya Hormuz uko mikononi mwa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akionya kwamba nchi zilizounga mkono hatua za uchokozi na zisizo halali za jeshi la Marekani zitakabiliwa na changamoto katika kuvuka Bahari ya Hormuz.

“Vifaa vinavyotumiwa dhidi ya wananchi wa Iran haviwezi kupita katika Bahari ya Hormuz,” alisisitiza msemaji huyo wa Jeshi la Iran.