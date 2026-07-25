Balozi wa Iran: Kituo cha mizigo cha reli ni muhimu kwa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya Iran na Azerbaijan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Jamhuri ya Azerbaijan, Mojtaba Demirchilou, amesema ujenzi wa kituo cha mizigo cha reli ni jambo la lazima kwa ajili ya kuimarisha usafirishaji wa bidhaa na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Iran na Azerbaijan.



Demirchilou ameyasema hayo akizungumzia uhusiano na mambo ya pamoja yanayowaunganisha wananchi wa Mkoa wa Ardabil, ulioko kaskazini-magharibi mwa Iran, na wananchi wa Jamhuri ya Azerbaijan.



Amesema kuna fursa kubwa za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya pande hizo mbili, hususan katika sekta ya kilimo, ambayo imeendelea kuvutia wafanyabiashara na wawekezaji kutoka nchi jirani ya Azerbaijan.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Balozi Demirchilou ameyasema hayo leo Jumamosi wakati wa mkutano wake na Gavana wa Mkoa wa Ardabil.



Ameongeza kuwa uwekezaji katika sekta mbalimbali, hasa sekta ya kilimo, unazingatiwa kwa umuhimu mkubwa na wafanyabiashara na wawekezaji wa Azerbaijan.



Balozi huyo amesema kuwa suala la kuanzisha kituo cha kupakia na kupakua mizigo ya reli katika mji wa Baku litafuatiliwa, akisisitiza kuwa utekelezaji wa mradi huo utasaidia kuimarisha usafirishaji wa bidhaa, usafirishaji wa kupitisha mizigo kwenda nchi nyingine na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Iran na Azerbaijan.