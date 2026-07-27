Trump: Tuna silaha nyingi zaidi kuliko mahitaji yetu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, Rais wa Marekani, Donald Trump, amesema kuwa nchi hiyo ina kiasi kikubwa cha silaha na risasi, akikanusha taarifa kuhusu kupungua kwa akiba ya kijeshi ya Marekani.

Trump amesema kuwa Pentagon haina upungufu wowote katika upatikanaji wa vifaa vya kijeshi, akisisitiza kwamba majeshi ya Marekani yana silaha na risasi nyingi zaidi ya mahitaji yao ya kioperesheni.

Kauli hiyo imekuja wakati mjadala ukiendelea nchini Marekani kuhusu shinikizo linalozikabili hifadhi za kijeshi kutokana na kutumwa kwa silaha katika maeneo mbalimbali ya migogoro na vita.

Hata hivyo, Trump amekanusha madai ya kuwepo kwa mgao wa silaha au udhaifu katika uwezo wa kijeshi na ulinzi wa Marekani, akisema kuwa madai hayo hayana msingi.