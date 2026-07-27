Iran: Hatutaingilia Vita vya Ukraine na Urusi; Marekani Haitapanga Muda wa Vita na Amani Yetu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaeil Baghaei, amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haiingilii kabisa mzozo wa kijeshi kati ya Ukraine na Urusi.



Baghaei amelaani shambulizi la Ukraine dhidi ya meli ya Iran, ambalo lilisababisha kuuawa na kujeruhiwa kwa raia kadhaa wa Iran, akisema kuwa kitendo hicho ni kinyume cha sheria, hakina uhalali na kinakiuka Mkataba wa Umoja wa Mataifa.



Amesema shambulizi hilo ni hatua ya hatari ambayo haiwezi kupita bila jibu, na kwamba Ukraine inapaswa kuwajibishwa kwa hatua hiyo. Pia amekosoa sera ya Ukraine ya kujigeuza kuwa chombo cha mzozo wa kisiasa na kijiografia kati ya madola makubwa.



Kuhusu vita na Marekani, Baghaei amesema Iran haitaruhusu kamwe Washington iamue wakati wa vita na amani kwa niaba yake. Amesisitiza kuwa Iran itaendelea kujilinda kwa muda wote ambao maslahi na manufaa ya kitaifa yanahitaji kufanya hivyo, huku ikitumia diplomasia kila inapowezekana kulinda maslahi yake.



Msemaji huyo pia amesema Iran haina uadui na nchi yoyote ya eneo hilo na inataka kujenga uhusiano mzuri na nchi za jirani. Hata hivyo, amekosoa baadhi ya nchi za eneo hilo kwa kuruhusu maeneo yao kutumiwa na pande zinazoshambulia Iran.



Kuhusu haki ya matumizi ya nishati ya nyuklia, Baghaei amesema matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia ni haki ya nchi zote wanachama wa Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Silaha za Nyuklia (NPT), akisema kuwa Iran itaendelea kushikilia haki hiyo.



Aidha, amekosoa uamuzi wa Bulgaria wa kuruhusu kutumwa kwa ndege ya Marekani ya kujaza mafuta angani katika kituo cha kijeshi nchini humo, akisema kuwa viongozi waliofanya uamuzi huo wanapaswa kuwajibika kwa hatua ambayo Iran inaiona kuwa ya hatari na inayoweza kuihusisha Bulgaria katika uchokozi dhidi ya Iran.



Kuhusu shughuli za balozi za kigeni nchini Iran, Baghaei amesema balozi hizo zinaendelea na shughuli zao za kawaida, huku akieleza kuwa baadhi ya taarifa zinazozunguka kuhusu shughuli za balozi hizo zinaweza kuwa sehemu ya vita vya kisaikolojia.



Pia amesema wanadiplomasia wawili wa Ufaransa waliingilia masuala ya ndani ya Iran kwa kisingizio cha kuwasiliana na asasi za kiraia. Kwa sababu hiyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilimuita Balozi wa Ufaransa mjini Tehran na kusisitiza kuwa serikali ya Ufaransa inapaswa kuacha hatua na uingiliaji wa aina hiyo katika masuala ya ndani ya Iran.