Rais Pezeshkian: Ustahimilivu wa Wairani ni Mfano wa Kupinga Uonevu na Ubeberu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesema kuwa ustahimilivu wa wananchi wa Iran umeendelea kuwa mfano wa kipekee wa kupinga uonevu, ubeberu na dhuluma, akisisitiza kuwa taifa hilo litaendelea kusimama imara dhidi ya maadui wake bila kuyumbishwa na vitisho.



Akizungumza katika kikao cha Baraza la Mawaziri kilichofanyika Jumatano, Rais Pezeshkian alisema kuwa kuboresha hali ya maisha ya wananchi ni miongoni mwa vipaumbele vikuu vya serikali yake. Alisisitiza kuwa viongozi na watendaji wote wa serikali wanapaswa kutumia nafasi zao kuwahudumia wananchi na kutatua changamoto zinazowakabili makundi mbalimbali ya jamii.



Rais huyo aliongeza kuwa kuinua kiwango cha elimu kwa vijana pamoja na kuimarisha sekta za afya na matibabu ni miongoni mwa maeneo muhimu yanayohitaji kupewa kipaumbele maalumu.



Akizungumzia hali ya eneo na maendeleo ya ndani ya Iran, Pezeshkian alisema kuwa wananchi wa Iran wameonyesha uthabiti wa kipekee katika kukataa kutawaliwa na nguvu za kigeni na kupinga dhuluma. Alisisitiza kuwa, "Tunapambana na maadui wetu na tunaendelea kuwapa upinzani ili tusisalimu amri mbele ya nguvu na uonevu."