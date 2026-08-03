Seneta wa Marekani Amkosoa Trump kwa Kumteua Jared Kushner Kushughulikia Mazungumzo na Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Seneta wa Chama cha Democratic nchini Marekani, Mark Kelly, amemkosoa Rais Donald Trump kuhusu sera zake dhidi ya Iran, akidai kuwa aliingiza Marekani katika vita bila kuwa na malengo ya kimkakati, mpango maalumu wala ratiba ya utekelezaji.

Kelly pia alipinga uamuzi wa Trump wa kumkabidhi Jared Kushner jukumu la kushughulikia mazungumzo yanayohusu Iran. Alisema nafasi hiyo inapaswa kushikiliwa na mtu mwenye sifa na uzoefu wa kidiplomasia, badala ya kutegemea uhusiano wa kifamilia.

Seneta huyo alinukuliwa akisema: "Anapaswa kumteua mtu anayefaa kushughulikia suala hili, si rafiki yake wa biashara za majengo na mkwe wake."

Kauli hizo zinaonyesha kuendelea kwa mijadala ndani ya siasa za Marekani kuhusu namna bora ya kushughulikia uhusiano na Iran na uteuzi wa maafisa wanaosimamia masuala nyeti ya sera za nje.