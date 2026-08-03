  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari Muhimu

Seneta wa Marekani Amkosoa Trump kwa Kumteua Jared Kushner Kushughulikia Mazungumzo na Iran

3 Agosti 2026 - 14:33
Msimbo wa Habari: 1848194
Seneta wa Marekani Amkosoa Trump kwa Kumteua Jared Kushner Kushughulikia Mazungumzo na Iran

Seneta wa Chama cha Democratic nchini Marekani, Mark Kelly, amesema Jared Kushner hastahili kuongoza mazungumzo na Iran, akimtaka Rais Donald Trump kumteua mtu mwenye uwezo na uzoefu badala ya kumkabidhi jukumu hilo mkwe wake.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Seneta wa Chama cha Democratic nchini Marekani, Mark Kelly, amemkosoa Rais Donald Trump kuhusu sera zake dhidi ya Iran, akidai kuwa aliingiza Marekani katika vita bila kuwa na malengo ya kimkakati, mpango maalumu wala ratiba ya utekelezaji.

Kelly pia alipinga uamuzi wa Trump wa kumkabidhi Jared Kushner jukumu la kushughulikia mazungumzo yanayohusu Iran. Alisema nafasi hiyo inapaswa kushikiliwa na mtu mwenye sifa na uzoefu wa kidiplomasia, badala ya kutegemea uhusiano wa kifamilia.
Seneta huyo alinukuliwa akisema: "Anapaswa kumteua mtu anayefaa kushughulikia suala hili, si rafiki yake wa biashara za majengo na mkwe wake."

Kauli hizo zinaonyesha kuendelea kwa mijadala ndani ya siasa za Marekani kuhusu namna bora ya kushughulikia uhusiano na Iran na uteuzi wa maafisa wanaosimamia masuala nyeti ya sera za nje.

Lebo

Maoni yako

You are replying to: .
captcha