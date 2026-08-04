Waziri wa Uchumi wa Iran: Ndoto ya maadui ya kuiangamiza uchumi wa Iran haitatimia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Uchumi na Fedha wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ali Madani Zadeh, amesema maadui wa Iran wataondoka duniani bila kutimiza kile alichokiita ndoto yao ya kuiangamiza uchumi wa Iran.



Akizungumza katika mahojiano yaliyorushwa na televisheni ya taifa Jumatatu usiku, Madani Zadeh alisema kuwa, kwa mujibu wake, maadui wa Iran wenyewe wamekiri kuendesha vita vya mseto dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.



Alieleza kuwa vita hivyo vinajumuisha mashambulizi ya kijeshi, mashambulizi ya mtandaoni (cyber), pamoja na vita vya kiuchumi vinavyolenga kudhoofisha uchumi na maisha ya wananchi wa Iran.



"Wenyewe wamekiri kwamba, sambamba na vita vya kijeshi na mashambulizi ya mtandaoni, wamepanga na kutekeleza vita vya kiuchumi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran," alisema Waziri huyo.



Madani Zadeh aliongeza kuwa kauli hizo zinaonyesha kuwa, kwa mtazamo wake, wapinzani wa Iran hawajalenga tu usalama wa nchi hiyo, bali pia wanalenga kuathiri maisha ya wananchi na uchumi wa taifa.



Aidha, alisisitiza kuwa licha ya shinikizo la kiuchumi na hatua mbalimbali zinazochukuliwa dhidi ya Iran, serikali itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uchumi na kukabiliana na changamoto zilizopo, akieleza imani yake kwamba juhudi za kuiangamiza uchumi wa Iran hazitafanikiwa.