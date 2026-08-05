Utafiti wa Israel: Asilimia 66 ya Walowezi Waona Kaskazini mwa Palestina Inayokaliwa Kukosa Usalama

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Utafiti mpya wa maoni uliofanyika nchini Israel umeonyesha kuwa idadi kubwa ya waliojibu wana wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya kaskazini mwa Palestina inayokaliwa kwa mabavu, hususan karibu na mpaka wa Lebanon.



Kwa mujibu wa matokeo ya utafiti huo, asilimia 66 ya washiriki walisema mazingira ya sasa ya usalama hayatoshi kuhakikisha usalama wa wakazi wa eneo hilo. Kwa upande mwingine, ni asilimia 30 pekee waliodai kuwa hali ya usalama ni ya kuridhisha.



Utafiti huo pia umebainisha kuwa asilimia 74 ya wafuasi wa vyama vya upinzani na asilimia 54 ya wafuasi wa muungano unaotawala wanaamini kuwa hali ya usalama kaskazini si nzuri.



Aidha, matokeo yanaonyesha kuwa asilimia 65 ya Wayahudi na asilimia 71 ya raia Waarabu wanaoishi katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu wameeleza kuwa kiwango cha usalama katika eneo hilo hakitoshelezi.



Matokeo hayo yanaakisi kuendelea kwa wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya kaskazini, huku mvutano wa mpaka kati ya Israel na Lebanon ukiendelea kuwa chanzo cha taharuki kwa wakazi wa eneo hilo.