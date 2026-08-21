Aoun Aomba Shinikizo la Kimataifa dhidi ya Israel Kutekeleza Makubaliano na Kuondoka Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Rais wa Lebanon Joseph Aoun, katika mazungumzo yake na Papa Leo XIV mjini Vatican, ametoa wito wa kuwepo kwa shinikizo la kimataifa dhidi ya utawala wa Israel ili kuulazimisha kutekeleza “Makubaliano ya

Mfumo”, kusitisha mashambulizi yake na kuondoka kikamilifu katika maeneo ya Lebanon inayoyakalia.

Aoun pia amesisitiza umuhimu wa kuunga mkono juhudi za kujenga upya maeneo ya Lebanon yaliyoathiriwa na mashambulizi, pamoja na kuwezesha kurejea kwa watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao.

Kwa upande mwingine, kundi la wabunge la “Uaminifu kwa Muqawama” limeikosoa serikali ya Lebanon, likiishutumu kwa kushindwa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya mashambulizi ya Israel.

Kundi hilo limetaka kutangazwa rasmi kwa “kifo cha Makubaliano ya Mfumo” na Lebanon kujiondoa katika mazungumzo na utawala wa Israel.

Wakati huohuo, mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon yameendelea, huku Kikosi cha Umoja wa Mataifa cha Muda nchini Lebanon (UNIFIL) kikikabidhi moja ya vituo vyake kwa Jeshi la Lebanon.