Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - limeangazia maoni ya wataalamu wa siasa na haki za binadamu kuhusu uhalifu unaoendelea kufanywa dhidi ya watu wa Gaza, ambao unajumuisha kuangamizwa kwa ardhi, watu, na kila alama ya maisha katika Palestina inayokaliwa kimabavu. Uhalifu huu unaakisi dhamira ya jeshi la Netanyahu kuwa mkono wa jinai za kimataifa katika ardhi za Kiislamu.

Misingi ya Utawala wa Kizayuni: Jinai na Uvamizi

Tangu kuanzishwa kwao, utawala wa Kizayuni umejengwa juu ya msingi wa uhalifu, jinai na uporaji wa haki za msingi za watu wa Palestina, ambao historia yao inaendana na ujio wa manabii na ujenzi wa ustaarabu wa mwanadamu. Jinai hizi zimeendelea kwa msaada kamili wa nchi za Magharibi, huku sasa, kwa kisingizio cha kujilinda, utawala huo unafanya mauaji ya kinyama dhidi ya wanawake, watoto, na wazee – pamoja na kukata maji na kuzuia misaada ya kibinadamu.

Leo, Gaza iko katika baa la njaa. Picha zinazotoka huko zinaonesha mateso makubwa ya watoto, wanawake, na watu dhaifu – zikithibitisha matumizi ya njaa kama silaha ya kivita, kwa msaada wa Marekani. Wakati huo huo, nchi nyingi za Kiarabu na Magharibi zimesalia kimya au kutoa tu matamko yasiyo na hatua yoyote ya kweli.

Maoni ya Wataalamu wa Kiarabu kuhusu Jinai hii:

1. Dr. Yusuf Jabir – Mchambuzi wa Masuala ya Kistratejia

Amesema kuwa Benjamin Netanyahu tangu alipoingia madarakani amekuwa na dhamira ya kuangamiza ndoto ya Palestina kupitia kuua raia, kuzingira Gaza, na kuwafanya watu wake kuwa wakimbizi. Hii ni jinai ya mfumo dhidi ya binadamu. Tangu tarehe 8 Oktoba 2023, baada ya operesheni ya "Kimbunga cha Al-Aqsa", watu wa Gaza wamewekwa kwenye mzingiro mkali na kunyimwa chakula, kinyume na Mkataba wa Geneva wa Nne.

Ameitaka Misri, Jordan, na Syria kutoa msaada wa haraka, sambamba na mashirika ya Kiislamu na ya kibinadamu duniani. Amesema: “Mioyo yetu inaumizwa na kilio cha watoto wanaokufa kwa njaa mbele ya kamera.” Amekazia kufunguliwa kwa mipaka na kuingia kwa misaada ya chakula na dawa mara moja.

2. Dr. Abdullah Al-Musawi – Mwenyekiti wa Jumuiya ya Msaada kwa Palestina (Kuwait)

Ameelezea hali ya Gaza kama jinai ya wazi dhidi ya ubinadamu, inayotangazwa moja kwa moja na vyombo vya habari. Kwa sababu Wazayuni wameshindwa kuiteka Gaza, sasa wanawalenga raia kwa njaa na kwa kushambulia watu kwenye mistari ya misaada.

Amesema kwamba hii ni kinyume na sheria za kimataifa kuhusu haki za watu waliokaliwa kimabavu na ulinzi wa raia wakati wa vita. Jumuiya ya kimataifa, kwa zaidi ya miaka miwili ya janga hili, imechukua msimamo wa uzembe na kimya kisichoelezeka.

3. Dr. Ali Izzuddin – Mchambuzi wa Masuala ya Kimataifa (Lebanon)

Amesema utawala wa Kizayuni, tangu mwanzo, umejengwa juu ya uhalifu wa kifashisti, kwa kufuata maagizo ya maficho ya Nazi. Mauaji, uporaji, kuharibu hospitali, kuua kwa njaa – yote ni sehemu ya mpango wa kutokomeza maisha katika Gaza.

Amesisitiza kuwa utawala huu ndio unaoendesha mauaji ya wanasayansi wa Iran, raia wa Yemen, Iraq na Lebanon, na kwamba hofu yao ya kushindwa Gaza imewapelekea kutumia kila silaha ya kinyama. Lakini licha ya hayo, amesema:

“Watu wa Gaza, kwa msimamo wao, wameshangaza dunia na hawatasalimu amri kwa masharti ya Wazayuni.”

Hitimisho:

Njaa dhidi ya Gaza si tukio la bahati mbaya, bali ni silaha ya kisiasa na kivita, inayotumiwa kinyume na sheria za kimataifa, kwa lengo la kuvunja ari ya watu wa Palestina. Lakini pamoja na vizingiti vyote, mshikamano na msimamo wa watu wa Gaza ni fundisho kwa ulimwengu kuhusu maana ya mapambano na utu.