Funzo Kuu la Arbaeen ni Msimamo Imara, Subira, na Mapambano: Ayatollah Ramazani

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Mkutano wa awali wa wavuti (webinar) kuhusu “Kutathmini Ujumbe wa Kimataifa wa Arbaeen ya Imam Hussein (a.s): Kutoka Wilayat hadi Wajibu” umefanyika, ukiandaliwa na Idara ya Masuala ya Kimataifa ya Jumuiya ya AhlulBayt (a.s.) ya Kimataifa.

Katika mkutano huo, ujumbe wa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya AhlulBayt (a.s.) kuhusu Arbaeen ya Imam Hussein (a.s.) ulisomwa, na wazungumzaji kutoka Azerbaijan, Pakistan, Afghanistan, Thailand, Uingereza, Trinidad, Zanzibar, Nigeria, na Ujerumani walitoa maoni yao kuhusu mada hiyo. Walisisitiza umuhimu wa kufufua tena utiifu kwa Wilayat wakati wa Arbaeen na wajibu unaotokana na hilo.

Katika sehemu ya ujumbe wake, Ayatollah Ramazani alisema:

“Arbaeen ni tukio la kiroho linalotokea kwa hiari ya watu, ambalo sasa limekuwa harakati ya kijamii, kiroho na kidini, inayohudhuriwa na mamilioni ya Waislamu kutoka mataifa mbalimbali duniani, wakiwemo wafuasi wa madhehebu ya AhlulBayt (a.s.) — na katika baadhi ya miaka ikizidi watu milioni ishirini.”

Aliongeza kuwa:

“Tukio hili ni muhimu sana na linapaswa kuchunguzwa kwa mitazamo mbalimbali. Lakini kipengele chake muhimu zaidi ni simulizi. Kwa nini, miaka hamsini baada ya kufariki kwa Mtume wa Uislamu (s.a.w.w), kichwa cha mjukuu wake kilinyanyuliwa juu ya mkuki? Uhalifu huu wa kinyama ulitokea. Lakini tukio hili la kusikitisha lazima lisimuliwe kwa usahihi. Kwa nini lilitokea?”

Ayatollah Ramazani alisisitiza kuwa sehemu ya ujumbe wa Ashura ni ulazima wa kumfuata Imam wa jamii. Pia alisema kuwa uhalifu wa leo unapaswa kusimuliwa ipasavyo.

“Kama ambavyo katika Arbaeen uhalifu mkubwa wa wakati huo ulisimuliwa kwa usahihi, leo pia uhalifu unaofanywa na mfumo wa utawala wa kidunia, ubeberu, na ukoloni lazima uelezwe kwa njia sahihi.”