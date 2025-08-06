Kuwekwa kwa Vikosi Maalum vya Hashd al-Shaabi Kwenye Njia ya Najaf Hadi Karbala

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) – ABNA – kikosi maalum cha Hashd al-Shaabi katika muundo wa Kamandi ya Kaskazini na Mashariki mwa Dujail kimewekwa barabarani kati ya Najaf na Karbala ili kutoa ulinzi kwa waumini wanaoelekea Karbala tukufu kwa miguu.

Katika taarifa yao rasmi, Hashd al-Shaabi wamesema kuwa operesheni hii ni sehemu ya mpango mpana wa huduma na usalama kwa ajili ya matembezi ya mamilioni ya mahujaji, ikilenga kuimarisha hali ya utulivu, usalama na kuhakikisha ulinzi kwa mahujaji wanaotoka ndani na nje ya Iraq kwenda mji wa Karbala ulio mtakatifu.

Mazungumzo kati ya Gavana wa Najaf na Waziri wa Uchukuzi kuhusu maandalizi ya Arbaeen

Leo Jumatano, Yusuf Ganawi – Gavana wa Najaf – amekutana na Razzaq Muhaibis, Waziri wa Uchukuzi wa Iraq, kwa ajili ya kujadili maandalizi ya kiufundi na huduma za Arbaeen ya Imamu Hussein (a.s).

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Al-Furat, kikao hicho kilifanyika katika Ofisi ya Gavana wa Najaf kwa ushirikiano na Mkurugenzi wa Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Najaf na Mkuu wa Usafiri wa Kibinafsi wa mkoa huo.

Mazungumzo yalilenga kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi hizo mbili kwa ajili ya kurahisisha safari za mahujaji na kuunganisha juhudi zote zinazohitajika kwa mafanikio ya mpango maalum wa Arbaeen.

Katika kikao hicho, Waziri Muhaibis alieleza kuwa juhudi za wizara yake kwa ajili ya Arbaeen zimeshaanza tangu mwanzo wa mwezi wa Safar, kuanzia mipakani mwa Iraq hadi katika mikoa mbalimbali, na zitaendelea hadi mahujaji wafike Karbala na kurudi salama katika mipaka au mikoa wanayotoka.