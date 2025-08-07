Abdulmalik al-Houthi: Mpango wa Kuvinyang’anya Silaha Vikundi vya Muqawama ni wa Kipuuzi na Unahudumia Maadui

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- San'aa: Kiongozi wa Harakati ya Ansarullah nchini Yemen, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, amekemea vikali mpango wa kuwavua silaha wapinzani wa Kizayuni nchini Lebanon na Palestina, akisema kuwa mpango huo ni uhaini wa wazi na unalenga kuimarisha maslahi ya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel.

Akizungumza siku ya Alhamisi kuhusu hali ya sasa huko Gaza, Sayyid al-Houthi alisema:

“Kila mara Marekani na Israel zinapowasilisha pendekezo, lazima lichunguzwe kwa jicho la mashaka, kwa kuwa linaakisi maslahi ya Kizayuni na Magharibi.”

Aliongeza kuwa historia ya mapambano dhidi ya utawala wa Kizayuni inapaswa kuzingatiwa, na kupuuzwa kwake kunachochea baadhi ya serikali na wasomi kufanya maamuzi ya usaliti kwa Umma wa Kiislamu.

Tahadhari dhidi ya Mpango wa Hatari:

Sayyid al-Houthi alisisitiza kuwa mpango wa kuwavua silaha wapinzani uko kinyume na hali halisi ya mashinani, hauna msingi wa kisheria, kimaadili wala kisiasa, na ni kielelezo cha upuuzi unaolenga kufanikisha ushawishi wa adui.

“Leo hii, tishio kutoka kwa Israel limekuwa kubwa zaidi, huku Jeshi la Lebanon likiwa dhaifu. Serikali kadhaa za Kiarabu nazo zimejiunga na sauti ya adui kwa kutaka vikundi vya mapambano vyaondolewe silaha – bila hata kutoa msaada wowote kwa watu wa Palestina.”

Aliuelezea mwelekeo huo kama “fitna kubwa na aibu ya kihistoria.”

Silaha za Muqawama: Kizuizi Pekee cha Uvamizi

Kiongozi huyo alisisitiza kuwa kwa miaka yote, muqawama wenye silaha ndio kizuizi halisi kilichozuia uvamizi wa Israel, na kwamba bila ya upinzani huo, Israel ingeshateka tena Lebanon.

Alieleza kuwa msingi wa fikra za Wazayuni ni maandiko ya Talmud, yanayowahesabu wasio Wayahudi, hususan Waarabu, kuwa duni kuliko hata mbwa au nguruwe. Akasisitiza kuwa chuki hiyo ndiyo inachochea jinai zao dhidi ya Wapalestina.

Kukosoa Mpango wa “Suluhisho la Mataifa Mawili”

Sayyid al-Houthi alikosoa vikali mpango wa “mataifa mawili” uliopendekezwa kwenye mkutano wa New York na kuungwa mkono na mawaziri wa Lebanon, akisema:

“Mpango huo ni ujanja wa muda mrefu wa kuzuia uhamasishaji wa kweli wa Kipalestina na Kiarabu dhidi ya ukaliaji wa mabavu.”

Wito kwa Ulimwengu wa Kiislamu

Katika hitimisho, alitoa wito kwa mataifa ya Kiislamu na Kiarabu kuacha kufuata mikakati ya Magharibi na badala yake waunge mkono ujenzi wa nguvu ya kijeshi ya Palestina.

Alimalizia kwa kusema:

“Lau Umma wa Kiislamu ungetilia mkazo tangu mwanzo juu ya ujenzi wa jeshi la Kipalestina lenye nguvu, hali ya leo isingekuwa kama ilivyo.”

Hii inaonyesha msimamo thabiti wa Ansarullah dhidi ya juhudi za kuipokonya muqawama silaha, na kutoa mwito kwa umoja wa Kiislamu kujikita katika njia ya heshima, ujasiri na mapambano halali dhidi ya uvamizi wa Kizayuni.