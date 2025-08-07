Marekani Yapongeza Uamuzi wa Baraza la Mawaziri wa Lebanon wa Kulazimisha Udhibiti wa Silaha Mikononi mwa Serikali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) -ABNA- Taarifa ya kituo cha habari cha Al-Mayadeen imeeleza kuwa Tom Barrack, mjumbe maalumu wa Marekani kwa ajili ya Syria, kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mitandao ya kijamii alisema:

"Tunampongeza Rais, Waziri Mkuu na Bunge la Lebanon kwa hatua hii."

Aliongeza kuwa: "Tunapongeza kwa uamuzi huu wa kihistoria, jasiri na sahihi wa kuanza kutekeleza kwa ukamilifu makubaliano ya kusitisha vitendo vya uhasama."

Haya yanajiri huku uvamizi wa ardhini na wa anga unaoendelea kufanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon ukiendelea bila kusita.

Paul Morcos, Waziri wa Habari wa Lebanon, ametangaza kuwa baraza la mawaziri la nchi hiyo limekubali masharti yaliyowasilishwa na mjumbe wa Marekani.

Amebainisha kuwa mawaziri walioshiriki katika kikao cha leo hawakuingia kwa undani juu ya suala hili wala kupanga ratiba ya utekelezaji wake.

Morcos alisema kuwa mawaziri wa harakati ya Amal na Hezbollah wamekubali tamko la baraza la mawaziri linalosisitiza kuwa silaha zinapaswa kuwa mikononi mwa dola (serikali kuu).

Akaongeza kuwa serikali ya Lebanon imekubali kwamba silaha zinapaswa kuwa mikononi mwa mamlaka rasmi tu, na kwamba jeshi la serikali litawekwa katika eneo la kusini mwa nchi hiyo.

Morcos alidai pia kuwa mkutano huo uliangazia umuhimu wa utawala wa Kizayuni kuondoka katika maeneo matano ya kusini mwa Lebanon.

Akaongeza kuwa baraza la mawaziri limekubali kumaliza harakati zote za kijeshi ndani ya mipaka ya Lebanon – ikiwemo zile za Hezbollah.

Wakati huo huo, mawaziri wa harakati ya Amal na Hezbollah – ambao ni Tamara Al-Zein, Rakan Nasruddin, Muhammad Haidar, na Fadi Makki – waliondoka kwenye kikao cha baraza la mawaziri saa chache kabla ya tamko hilo kutolewa.

