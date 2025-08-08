Usimamizi wa Uingiaji wa Maashura ya Kiirani Nchini Iraq Kufanywa na Ataba Tukufu ya Husseiniyya

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Ataba Tukufu ya Husseiniyya, kwa mujibu wa agizo la Serikali ya Iraq, imekabidhiwa jukumu la kipekee la kuratibu na kusimamia uingiaji wa mawakibu za Husseiniyya kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia mipaka ya Shalamcheh, Mehran na Khosravi kwa ajili ya kushiriki katika Matembezi ya Arubaini mjini Karbala al-Mualla.

“Abdul Amir Taha Abdullah,” Mkuu wa Idara ya Mahusiano ya Umma wa Ataba Tukufu ya Husseiniyya, akizungumza na tovuti ya habari ya Noon, alisema kuwa Ataba Tukufu ya Husseiniyya kwa agizo rasmi la Serikali ya Iraq imekabidhiwa jukumu la kupanga na kusimamia uingiaji wa mawakibu za Husseiniyya kutoka Iran kupitia vituo vya mpakani vya Shalamcheh, Mehran na Khosravi.

Aliongeza kuwa utekelezaji wa jukumu hili umeanza tarehe 25 Muharram na utaendelea hadi tarehe 20 Safar.

Abdullah alisisitiza kuwa jukumu hili tukufu lililopewa Ataba Tukufu ya Husseiniyya ni ushahidi wa heshima, uaminifu na nafasi ya juu ya taasisi hii ya kidini mbele ya taasisi rasmi na wananchi.

Pia alibainisha kuwa Kitengo cha Forodha na Mipaka kinachohusiana na Idara ya Mahusiano ya Umma cha Ataba Tukufu ya Husseiniyya, ambacho kimepewa majukumu haya, kina uzoefu wa zaidi ya miaka 8 katika uwanja huu na kimekuwa kikifanya kazi kwa ufanisi mkubwa hata katika mazingira magumu zaidi ili kuhakikisha kuingia kwa maashura mjini Karbala kunafanyika kwa utaratibu na urahisi.