Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika riwaya za Kiislamu, Dajjali ni kiumbe mjanja na hatari sana atakayejitokeza katika siku za mwisho (mwisho wa dunia) na kujaribu kuwapoteza watu wengi kwa hila na maajabu ya ajabu. Atadai kuwa yeye ndiye Mungu, na kwa msaada wa nguvu za kishetani, ataonyesha mambo ya kushangaza ili kujaribu imani ya watu.

1. Kudai Uungu na Kufufua Wazazi kwa Udanganyifu

Atamwambia mtu wa jangwani: “Nikikufufulia baba na mama yako, utanishuhudia kuwa mimi ni Mola wako?”

Kisha ataonekana na mashetani wawili waliogeuzwa sura kuwa kama baba na mama wa mtu huyo, wakimwambia: “Mwanetu, mtii huyu, yeye ndiye Mola wako.”

2. Kumuua na Kumfufua Mtu

Atampata mtu, amuue na kumkata vipande viwili, kisha (kwa idhini ya Mwenyezi Mungu) mtu huyo afufuliwe.

Mtu huyo atasema: “Mola wangu ni Mwenyezi Mungu na wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu; wewe ndiye Dajjali.”

3. Kutawala Asili (Mvua na Mimea)

Ataamuru mbingu inyeshe, na itanyesha.

Ataamuru ardhi ichipue mimea, na itachipua.

Kabila litakalomkubali litabarikiwa kwa mvua na wanyama wao kufutika vizuri.

Kabila litakalomkataa, mali zao na mifugo yao itateketezwa.

4. Kuvuka Dunia Nzima

Atapita kila sehemu ya dunia isipokuwa Makka na Madinah, ambazo zitalindwa na malaika wenye panga.

Madinah itatikiswa mara tatu, na wanafiki wote wataondoka humo; siku hiyo itaitwa Siku ya Wokovu.

5. Peponi na Motoni Vilivyobadilishwa

Atakuwa na kitu kinachoonekana kama pepo na moto, lakini ukweli ni kinyume:

Pepo yake ni moto.

Moto wake ndio pepo yake.

Njia ya kujiepusha: kusoma Aya za mwanzo za Suratul-Kahf na kumuomba Mwenyezi Mungu hifadhi.

6. Mashetani na Malaika Wawili wa Jaribio

Mashetani watakuwa naye wakijibadilisha sura kama binadamu.

Malaika wawili wanaofanana na manabii watasimama upande wake wa kulia na kushoto, na mazungumzo yao yatakuwa jaribio kwa watu, kwani wengi hawataelewa ukweli.

Ujumbe wa Hatari ya Dangle kwa Dunia

Fitina za Dajjali:

Zinalenga imani ya watu wa dunia nzima.

Zitachanganya udhibiti wa rasilimali, uongo wa vyombo vya habari, maonyesho ya ajabu, na propaganda.

Hakuna taifa au mji salama, isipokuwa Makka na Madinah.

Ni mtihani wa mwisho wa kutenganisha waumini wa kweli na wafuasi wa maonyesho ya udanganyifu.