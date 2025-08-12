Imam Khomeini (r.a) – Ni Kiongozi wa Kidini au wa Kitaifa

Shirika la Habari la Kimataifa AhlulBayt (as) -ABNA- Mimi ni mwanafunzi na nimekuwa nikijadiliana na profesa wangu kuhusu nafasi ya Imam. Maoni yangu yalikuwa kwamba Imam hastahili kulinganishwa na viongozi kama Mossadegh ambao walikuwa wa kitaifa tu, bali yeye ni kiongozi mkubwa wa kidini na kisiasa kwa ulimwengu mzima. Lakini profesa alisisitiza kuwa Imam ni kiongozi wa kitaifa.

Sasa ninakuomba unisaidie kwa kutoa hoja zenye uthibitisho kutoka kwa wakubwa ili kuthibitisha maneno yangu.

Viongozi kama Imam Khomeini na Dk. Mossadegh ni sehemu ya utambulisho wa kitaifa na fahari ya nchi yetu. Wawili hawa wana mambo yanayofanana katika masuala kama kupenda uhuru, kudai uhuru, na kulinda heshima, lakini pia wana tofauti ambazo zinampa Imam Khomeini ubora juu ya Dk. Mossadegh. Miongoni mwa tofauti hizo ni:

1. Ucha Mungu na Maadili ya Kiroho

Imam Khomeini (r.a) kama mwanazuoni mkubwa wa fiqhi, hekima, siasa na tasawwuf, alikuwa ameunganishwa na chanzo cha nuru ya Mwenyezi Mungu kupitia ibada za usiku, tawakkul, maarifa na ikhlasi. Shughuli na harakati zake zote zilikuwa na ladha ya ki-Mungu. Hakuna anayeweza kutilia shaka ikhlasi yake na ucha Mungu wake, na hili ndilo siri ya mafanikio yake.

Amirul-Mu’minin (a.s) amesema kuhusu watu kama hawa:

"Wamefikia uhalisia wa maarifa na uhakika kwa nuru ya elimu, na wamepata kiini cha yakini kwa nafsi zao. Wamepunguza makali ya mambo magumu ambayo wengine wanayaogopa, na wamezoea yale ambayo wajinga huyakimbia. Miili yao ipo duniani lakini roho zao zimeunganishwa na ulimwengu wa juu. Wao ni warithi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi yake na waalika wa dini yake. Ah! Ah! Napenda sana kuwaona!" (1)

Je, ucha Mungu huu alikuwa nao Bwana Mossadegh?

2. Uongozi wa Kidini na Kitaaluma

Moja ya sifa kubwa za Imam ni uongozi wake wa kielimu na kidini. Katika Uislamu, nafasi ya marja’iyya ni ya juu sana. Hii ilifanya watu wamkubali kama kiongozi na kumtii katika nyanja zote. Mossadegh hakuwa na nafasi hii, hivyo hakuwa na utiifu wa aina hiyo kutoka kwa watu.

Mawlana Kawthar Niazi amesema: "Imam Khomeini (r.a) alithibitisha kwamba kwa kuanzisha serikali ya Kiislamu, si lazima masharti yote ya kimaada yakamilike. Kinachohitajika zaidi ni uwepo wa mujtahid mwaminifu ambaye ataongoza Waislamu dhidi ya wanafiki na ulimwengu wa ukafiri. Tabia na siasa za Imam zimekuwa mfano wa uongozi wa Kiislamu. Si mali wala madaraka yaliyoweza kumdanganya."

3. Kudumisha Dini

Bila shaka Imam alikuwa mtu mwenye kushikamana na dini na mwenye mapenzi makubwa kwa Uislamu. Mara nyingi alisema lengo la Mapinduzi ya Kiislamu ni kusimamisha utawala wa Mwenyezi Mungu. Alitangaza kuwa utawala wa Shah ulikuwa dhidi ya dini, na kwamba kuupinga ilikuwa wajibu. Hivyo aliwaita watu wote – hasa wanazuoni – kusimama kwa ajili ya kutekeleza dini ya Mwenyezi Mungu.

Dk. Idris Katani, mwandishi mashuhuri kutoka Morocco, amesema: "Kazi muhimu zaidi ya Imam Khomeini ilikuwa kuhakikisha kuwa Mapinduzi yanasalia ya Kiislamu baada ya ushindi. Katika mapinduzi ya Algeria, pamoja na kuwa yalikuwa ya Kiislamu, mara tu baada ya ushindi, viongozi wa kisoshalisti walipora madaraka kwa sababu hakukuwa na uongozi wa Kiislamu. Lakini katika Iran, Imam alisisitiza juu ya kubaki kwa serikali ya Kiislamu."

4. Uungwaji Mkono wa Umma

Imam alikuwa na mapenzi makubwa kutoka kwa wananchi. Wakati wa kurejea kwake Iran mwaka 1979 na wakati wa kifo chake, watu walionyesha mapenzi ya kipekee. Mapenzi haya hayakuishia Iran pekee, bali hata mataifa mengine ya wanyonge na wapenda haki duniani.

Dk. Fosbery amesema: "Huzuni ya Wairani baada ya kifo cha Imam haikuwa kwa kupoteza mwanasiasa tu, bali kwa kupoteza mtu aliyerejesha utambulisho wa kiutamaduni wa taifa na kuwafundisha ulimwengu maana ya uhuru."

5. Ukomavu wa Pande Zote

Viongozi wa kisiasa mara nyingi wana maarifa ya siasa tu, na ma’arif walioshughulika na tasawwuf mara nyingi hawana ujuzi wa nyanja nyingine. Lakini Imam alikuwa kiongozi wa pande zote – alikuwa na elimu ya fiqhi, tasawwuf, hekima, siasa na tafsiri. Katika siasa alikuwa mwerevu, katika hekima alikuwa makini, katika tasawwuf alikuwa mtaalamu, na katika fiqhi alikuwa mtafakari wa kina. Mossadegh hakuwa na ukomavu wa aina hii.

6. Ukuaji wa Kisiasa

Imam alikuwa na upeo wa kisiasa wa juu, kiasi cha kutabiri kuanguka kwa Umoja wa Kisovyeti. Kwa sababu ya upeo huu, aliandika barua kwa Gorbachev akimwonya juu ya hatari hiyo. Baburin, mbunge wa Duma ya Urusi, amesema: "Kama tungechukua kwa uzito utabiri wa Imam, leo Urusi isingekuwa katika hali hii."

Dk. Mustafa Ayoub wa Marekani amesema: "Ninaamini historia itamtaja Imam Khomeini kama kiongozi mkubwa zaidi wa dunia katika karne ya 20 kwa sababu alikuwa na akili ya kisiasa na ya kidini kwa pamoja."

7. Kiwango cha Ushawishi

Imam, kupitia Mapinduzi ya Kiislamu na kuanzisha serikali ya Kiislamu, alibadilisha mwelekeo wa siasa za dunia. Hivi leo Iran ni nchi yenye nguvu na yenye ushawishi mkubwa duniani, jambo ambalo Mossadegh hakuwa nalo.

Prof. Hamid Mowlana amesema: "Hakuna sauti katika karne ya 20 iliyotikisa dunia kama sauti ya Imam. Alivunja kimya kilichokuwepo mbele ya dhulma na ukandamizaji."

Tanbihi: (1) Nahjul-Balagha, toleo la Faidh al-Islam, hekima ya 147.