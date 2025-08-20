Utabiri wa Mazuwwari 8 Milioni Katika Siku za Mwisho za Mwezi wa Safar

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hojjatoleslam Asgari amesema kuwa mpango mbalimbali umeandaliwa ili kuhudumia mazuwwari wa Imam Reza (a.s) na kuadhimisha kifo cha Mtume Muhammad (s.a.w.w) pamoja na kifo cha Imam Hasan al-Mujtaba (a.s) na Imam Reza (a.s). Huduma kwa mazuwwari wa Imam Reza (a.s) ina umuhimu maalum, na inatarajiwa kuwa kwa ushirikiano wa mashirika yote husika, kipindi hiki kitafanyika kwa baraka na mafanikio.

Baada ya mafanikio katika sherehe za Arubaini ya Imam Hussein (a.s) na kuwatuma zaidi ya wafanyakazi 7,200 katika mokus 130 zilizoko kwenye njia za kutembea Iraq, sasa kipaumbele kikuu ni huduma kwa mazuwwari wa Hazrat Thamen al-Hujaj mjini Mashhad Mtukufu.

Mpango wa Utamaduni na Huduma

Hojjatoleslam Asgari amesema kuwa katika njia ya kupokea mazuwwari, mpango mbalimbali wa kitamaduni na huduma umeandaliwa. Kamati ya kitamaduni ya Baraza la Huduma kwa Safari, kwa kushirikiana na Atash Qods Razavi, imebuni programu za kitamaduni zinazojumuisha: kufafanua maana ya hija na mafunzo ya kitamaduni wakati wa safari, kwenye basi, treni, ndege, na pia katika maeneo ya malazi ya mazuwwari.

Mpango wa "Haramu ya Imam Reza"

Naibu Gavana aliongeza kuwa kampeni ya “Ham Mahallah Imam Reza” itafanyika kwa mtindo wa Arubaini, ambapo familia hupokea mazuwwari kwa hiari katika nyumba zao.

Malazi na Usimamizi

Idadi ya mazuwwari Mashhad ni takriban mara mbili ya ile ya Arubaini, hivyo maandalizi makubwa yamefanyika. Mawasiliano na Wizara ya Nchi, serikali za mikoa, manispaa, na mashirika mengine yamefanywa kuhakikisha ushirikiano kamili.

Kamati 14 za Huduma

Kamati 14 maalum zimeundwa kudhibiti huduma kwa mazuwwari, zikiwa na majukumu kama vile afya, usafirishaji, upatikanaji wa bidhaa muhimu, huduma za mijini, na miundombinu ya starehe. Kamati maalum katika Halmashauri ya Mashhad imeunda mpango wa pamoja na Atash Qods Razavi kuhakikisha huduma bora kwa mazuwwari.

Miundombinu ya Malazi na Maji

Kamati ya malazi inasimamiwa na Idara ya Urithi wa Utamaduni, Utalii na Sanaa za Mikono, na kamati ya mijini inasimamiwa na Manispaa. Zaidi ya nusu ya hoteli za nchi ziko Mashhad, na pia makazi ya serikali na msingi wa shahidi yameandaliwa kwa mazuwwari wa kipato kidogo. Malazi ya dharura yamepangwa katika shule, husayiniyya, ukumbi, na kambi maalum kama Kambi ya Ghadir.

Usalama na Miundombinu ya Jiji

Rais wa Baraza la Huduma kwa Safari ni Gavana, na kamati ya usalama inashirikiana na Jeshi, Polisi, mashirika ya usalama na taarifa. Miundombinu ya maji, umeme na usafi wa jiji itadumishwa bila usumbufu.

Usafi na Usimamizi wa Soko

Manispaa ina jukumu kuu katika usafi, hasa karibu na haram ya mtukufu. Kamati ya usimamizi wa soko inahakikisha uuzaji wa bidhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na mchele, nyama, mafuta, na mkate. Maji ya kunywa yamehifadhiwa na hufuatiliwa kwa ushirikiano na mokus.

Umeme na Usafiri

Hakutakuwa na kukatika kwa umeme katika siku tatu za mwisho za Safar. Usafirishaji wa mazuwwari, kwa kutumia basi na reli, umeandaliwa kwa usahihi. Karibu magari 200 ya manispaa na vyombo vingine vingi vya umma vitatumika kuhakikisha usafiri wa urahisi.

Makadirio ya Idadi ya Mazuwwari

Takriban milioni 8 ya mazuwwari wanatarajiwa kushiriki, kuongezeka kutoka mwaka uliopita wa takriban 6.5 hadi 7 milioni. Idadi ya mazuwwari wa kigeni inaweza kupungua kutokana na hali baada ya vita ya siku 12, lakini mazuwwari wa ndani yanatarajiwa kuongezeka.

Rasilimali Zilizopangwa

Zaidi ya tani 2,500 za mchele, tani 1,500 za nyama safi, tani 800 za nyama ya barafu, tani 1,500 za mafuta, milioni 4 za chupa za maji safi, na milioni 5 za mkate zimetolewa. Zaidi ya vyoo 250 vya mkononi, takriban vyumba 80 vya kuoga, na 300,000 za blanketi ziko tayari kwa mazuwwari.

Hojjatoleslam Asgari ameashiria kuwa hatua zote zimepangwa kuhakikisha urefu, starehe na usalama wa mazuwwari wa Imam Reza (a.s), na matarajio ni kuwa siku za mwisho za Safar zitakuwa zenye baraka na salama kwa mazuwwari.