Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza muda wa jukumu la UNIFIL nchini Lebanon hadi mwisho wa mwaka 2026.

Ripoti kutoka Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (as) -ABNA- inasema kuwa leo Alhamisi, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kauli moja limeamua kuongeza muda wa jukumu la wanajeshi wa amani wa UNIFIL kusini mwa Lebanon hadi tarehe 31 Desemba 2026, kwa mara ya mwisho.

Katika azimio hilo, Israel imetakiwa kuondoa wanajeshi wake kutoka kaskazini mwa Mstari wa Kijani na maeneo mengine matano ndani ya ardhi ya Lebanon. Pia, serikali ya Lebanon imetakiwa kwa msaada wa Umoja wa Mataifa kuweka wanajeshi wake katika maeneo ambayo Israel itatoka.

Hapo awali, Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, alitangaza kuwa makubaliano yamepatikana Baraza la Usalama kuhusu kuongeza muda wa jukumu la UNIFIL kwa mwaka mmoja zaidi. Kulingana na taarifa ya Ikulu, Aoun alipokea simu kutoka kwa Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, ambapo walijadiliana masuala ya mwisho kuhusu upanuzi wa jukumu hilo.

Rais wa Lebanon alielezea kuongeza muda huu kama hatua muhimu itakayosaidia jeshi la Lebanon kupanua udhibiti wake hadi mpaka wa kimataifa, hasa ikiwa Israel itaondoka kabisa na kuacha vitendo vya ugaidi, pia kuongeza uwezekano wa kurejeshwa kwa wafungwa wa Lebanon.

Katika mazungumzo hayo, pande mbili pia zilijadili mpango wa jeshi la Lebanon kutekeleza uamuzi wa serikali wa kuwa na ushawishi pekee wa silaha mkononi mwa vikosi rasmi vya usalama.

Msaada Mpana wa Kimataifa kwa Mpango wa Jeshi la Lebanon

Emmanuel Macron alieleza kuwa mpango wa jeshi la Lebanon wa kudhibiti silaha ni hatua muhimu, hasa kutokana na msaada mkubwa kutoka Ulaya na jamii ya kimataifa, na lazima utekelezwe kwa uangalifu mkubwa.

Kumbuka kuwa tarehe 5 Agosti mwaka huu, serikali ya Lebanon iliamua kwamba silaha zote, ikiwemo silaha za Hezbollah, zitadhibitiwa na serikali, na jeshi lilipitishwa kuwasilisha mpango wa utekelezaji kabla ya mwisho wa mwezi huu na kutekeleza mpaka mwisho wa mwaka 2025.

Jukumu la UNIFIL; Kuanzishwa na Changamoto za Uwanjani

Wanajeshi wa UNIFIL waliundwa mwaka 1978 baada ya shambulio la Israel kusini mwa Lebanon, na baada ya vita vya Julai 2006 na kupitishwa kwa azimio la Baraza la Usalama namba 1701, jukumu lao limepanuliwa kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya wanajeshi 10,000 waliwekwa katika eneo hili kusimamia mapumziko ya silaha na kusaidia jeshi la Lebanon kusini mwa mto Litani.

Katika miongo ya hivi karibuni, UNIFIL imekumbwa na mashambulizi makali; ikiwemo shambulio la moja kwa moja la Israel kwenye kambi yao mjini Qana mwaka 1996, lililosababisha vifo vya zaidi ya raia 100 waliokuwa wakitafuta hifadhi kambi hiyo. Pia wanajeshi kadhaa wa UNIFIL waliuawa katika milipuko mwaka 2007 na 2011.

Katika miaka ya hivi karibuni, wanajeshi hawa wamekumbwa na mvutano kutoka kwa baadhi ya wakazi wa kusini mwa Lebanon, mara kwa mara wakishambuliwa au kuzuiwa kuendelea na shughuli zao. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu kudhoofika kwa jukumu la UNIFIL kutokana na hali hii.

Wakati huo huo, Israel inalaumu UNIFIL kwa kushindwa kuzuia usafirishaji wa silaha katika maeneo ya mpaka, wakati UNIFIL inasisitiza kuwa jukumu lao ni la kusimamia na kusaidia tu, na halijumuishi kuingilia moja kwa moja.