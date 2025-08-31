Ujumbe wa Rambirambi kutoka kwa Ayatullah Dori Najafabadi kwa Watu wa Yemen: "Ushujaa wa Mashahidi Utaimarisha Umoja Dhidi ya Adui wa Kizayuni"

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tehran - Ayatullah Qorban Ali Dori Najafabadi, Makamu wa Rais wa Baraza Kuu la Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul_Bayt (a.s), ametoa ujumbe wa rambirambi kufuatia kuuawa Shahidi kwa Waziri Mkuu wa Yemen, Ahmad Ghalib al-Rahwi, na baadhi ya mawaziri wake waliouawa na shambulio la anga la utawala wa Kizayuni dhidi ya mji mkuu wa Sana’a.

Katika ujumbe wake rasmi, Ayatullah Dori Najafabadi amesema kuwa:

"Kuuawa kwa mashujaa na wapenda uhuru hawa, si tu msiba kwa Yemen, bali ni alama ya kuimarika kwa mshikamano wa Umma wa Kiislamu katika kupambana na dhulma ya utawala haramu wa Kizayuni."

Sehemu ya Ujumbe:

"Kwa Jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu



Kwa watu wa Yemen mashujaa, wapigania uhuru wote duniani:

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Katika kipindi hiki kigumu cha mapambano kati ya haki na batili, tumepokea kwa huzuni kuu taarifa ya kuuawa shahidi kwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Mabadiliko na Ujenzi ya Yemen, Ahmad Ghalib al-Rahwi, pamoja na mawaziri wenzake, kutokana na shambulio la kikatili la utawala wa Kizayuni."

Ameongeza kuwa:

“Ushujaa wa viongozi hawa ni dira kwa vizazi vijavyo, na damu yao safi ni taa itakayong’aa katika njia ya ukombozi wa Kiislamu na kibinadamu.”

Ayatullah Dori Najafabadi amesisitiza kwamba:

, lililofanyika wakati viongozi hao walipokuwa wakihudhuria mkutano wa tathmini ya kazi ya serikali. Ni wajibu wa watu wa Yemen kulinda mshikamano, kuendeleza mapambano, na kulipiza kisasi dhidi ya maadui wa dini na utu.

Mwisho wa Ujumbe:

“Ninawapa pole familia za mashahidi hawa wapendwa na wananchi wote wa Yemen.

Tunawakumbuka mashahidi wote wa Uislamu: kuanzia mashahidi wa tukio la Fakh, mashahidi wa Palestina, Lebanon, na mashahidi wetu wa Iran kama vile Shahidi Qassem Soleimani na wengine.



Adui ajue kuwa damu ya mashahidi haizimwi — bali huamsha mioyo ya mamilioni na huimarisha azma ya mapambano dhidi ya dhulma."

Ayatullah Dori Najafabadi alimalizia kwa dua:

“Tunamuomba Mwenyezi Mungu awarehemu mashahidi hawa, awape familia zao subira na malipo mema, na autangulize Umma wa Kiislamu kuelekea ushindi na izza.”

Imetolewa na:

Ayatullah Qorban Ali Dori Najafabadi

Makamu wa Rais – Baraza Kuu la Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s)

Mwakilishi wa Kiongozi Muadhamu katika Mkoa wa Markazi, Iran.