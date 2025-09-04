Hafla ya Kuhitimisha tukio la 2 la Vyombo vya Habari, "Sisi ni Watoto wa Hussein(as), "imeanza kwenye Jumuiya Wasaidizi wa Hazrat Imam Mahdi (a.t.f.s)

Kwa mujibu wa Ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hafla ya kufunga tukio la pili la Kimataifa la Vyombo vya Habari la "Nahnu Abna’ Al-Husayn (as)" ilianza hivi karibuni katika Jumuia ya Wakunga wa Mheshimiwa Mahdi (a.j) mjini Qom, kwa lengo la kuimarisha na kuunga mkono kazi za sanaa na vyombo vya habari katika msimu wa Arubaini kwa mtazamo wa kimataifa, pamoja na kuonyesha na kuonyesha tena uwepo wa mataifa, tamaduni na dini mbalimbali katika Arubaini.

Hafla hii, ambayo itaendelea kuanzia saa 3:00 hadi 5:30 asubuhi ya Alhamisi tarehe 4 Septemba 2025, itahusisha utoaji wa tuzo kwa washindi wa tukio la Nahnu Abna’ Al-Husayn (as), na pia kutambua baadhi ya wanaharakati wa kimataifa wa Arubaini.

Kulingana na taarifa kutoka ofisi ya makamu wa rais wa tukio hili la pili la kimataifa la vyombo vya habari "Nahnu Abna’ Al-Husayn (a)", zaidi ya kazi 2,500 kutoka nchi 9 za dunia zilitumwa kwa ofisi hii. Mbali na kazi za wasanii kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kazi za wasanii kutoka Iraq, Bahrain, Indonesia, Afghanistan, Pakistan, India, Uturuki na Azerbaijan zilifikishwa kwenye shindano.

Tukio hili la vyombo vya habari, ambalo linaadhimisha mwaka wake wa pili, lililenga kurekodi matukio ya shujaa ya kimataifa ya Arubaini ya Husaini kupitia sehemu mbalimbali kama picha (kitaalamu, simu za mkononi na makusanyo ya picha), video (ripoti, nyaraka na vlog), na akili bandia (picha na video).

Sehemu maalum ya tukio hilo ilizingatia kauli mbiu "Dunia Moja Katika Mikono ya Hussein (as)" kwa kusajili uwepo wa Mazuwari kutoka sehemu mbalimbali za dunia na maonesho ya Bendera za nchi katika matembezi ya Arubaini.