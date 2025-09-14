Shahidi aliyekuwa akiishi kwa Mashahidi | Simulizi la Mama wa Shahidi kuhusu wakati wa mlipuko na Shahada

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Kando moja ya ukuta wa chumba cha MohammadHossein, kulikuwa na vifungo vya kichwa (sarbands) vilivyoandikwa majina ya Ahlul-Bayt (a.s.), na upande mwingine bendera ya Iran; juu ya dawati lake kulikuwa na picha nyingi za mashahidi; MohammadHossein kwa kweli aliishi pamoja nao; usiku alikuwa akiwatazama kabla ya kulala; malengo ya mashahidi yalikuwa kichwani na moyoni mwake; yeye mwenyewe alikuambia: «Ndoto yangu ni kuwa shahidi kwa umri mdogo kama shahidi Mohammad Hossein Fahmideh.»

Wakati MohammadHossein alipokuwa akirejea nyumbani, kwanza alikuwa akisema: «Mama mpendwa, umefanya sala yako (umesali)?» kisha ndipo angeanza kushughulika na masomo yake na mchezo wake. Mara moja kwa mzaha nilimwambia mwanangu “Mwanangu! Kwa nini unanibana sana kuhusu kusali kwa wakati?” Alitabasamu na kusema: «Mama! Ninaogopa tufariki bila kusali kwa wakati na tusipate nafasi ya kurekebisha...»