Kuzidi kwa mivutano kati ya Tel Aviv na mhimili wa Ikhwan | Tishio la Uturuki la Shambulio la Kijeshi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Baada ya shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar, mvutano wa Tel Aviv na mhimili wa Ikhwan umefikia kilele chake, na baadhi ya maafisa wa Israel hata hawajakanusha uwezekano wa kufanya operesheni dhidi ya viongozi wa Hamas walioko Uturuki.

Wakati huohuo, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Uturuki ameonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya Israel kunaweza kulizamisha eneo zima kwenye janga kubwa.

Gazeti la Haaretz pia limeitaja Uturuki kuwa shabaha inayofuata zaidi ya Israel na limeonya kuhusu athari mbaya zitakazotokana na hilo.