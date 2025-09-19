  1. Home
Majlisi ya Kumbukumbu ya Shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah Kufanyika Beirut

20 Septemba 2025 - 00:25
News ID: 1728808
Katika hafla hiyo: Mzungumzaji mkuu atakuwa Sheikh Muhammad Sadiq.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-linaarifu kuwa Jumatatu, tarehe 22 Septemba 2025, kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mwaka wa kuuawa shahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah, Husseiniyya ya Karbala iliyoko Lebanon – Beirut – Dhahiya itaandaa Majlisi ya Kumbukumbu ya Shahada kuanzia majira ya saa 2:30 usiku.

  • Wasomaji na waimbaji wa majlisi ya maombolezo watakuwa:
  • 1_ Muhammad Hussein Pouyanfar
  • 2_Sayyid Amir Husayni
  • 3_Hussein Khayruddin.

