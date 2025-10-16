Chuo cha Dini cha Qom kinapaswa kutumia hazina ya Ki-Mungu kwa ajili ya kuunda “Utamaduni mpya wa Kiungu”

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abbasi, katika sherehe ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo, alisisitiza umuhimu wa sayansi za binadamu za Kiislamu. Akiwaakikishia wanafunzi, walimu na wasimamizi wa shule hiyo heri ya mwaka mpya wa masomo, alisema kwamba sayansi za binadamu ndizo zinazojenga utamaduni. Utamaduni wa kifaalufu wa Magharibi, ambao umeonekana ulimwenguni kwa mamia ya miaka, ulianzishwa kwa msingi wa sayansi hizi, lakini kutokana na misingi yake ya kifaalufu, umelileta dunia madhara makubwa.

Alibainisha baadhi ya mabaya ya utamaduni wa kifaalufu: kati ya nchi zaidi ya 200 zinazojulikana ulimwenguni, takriban nchi 130 zimepata ukoloni wa moja kwa moja wa Magharibi, zikiwa na nusu ya idadi ya dunia. Kwa mfano, Waingereza pekee walitimiza udhalimu wao kwa muda mrefu katika Hindustan ya kale, yenye watu takriban bilioni 2.

Rais wa Jamiatul Mustafa, alieleza kuwa Afrika ni mojawapo ya waathiriwa wakuu wa ukoloni, na karibu nchi zote za Afrika zimeshuhudia ukoloni kwa kiwango fulani. Bara hili, lenye rasilimali nyingi zaidi, lilidhibitiwa na Ulaya kwa miaka mingi.

Ingawa nchi yetu haikuwahi kupata ukoloni wa moja kwa moja, mamlaka za Magharibi walijaribu kuweka viongozi wa kutegemea wao katika eneo hili, hali inayoshuhudiwa hata katika baadhi ya nchi za eneo hilo leo. Lakini zaidi ya ukoloni wa nje, matokeo ya kitamaduni ya utamaduni wa Magharibi yamekuwa makubwa, na dunia imeathiriwa na udhibiti wake.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abbasi alitaja sayansi za binadamu, vyombo vya habari, utamaduni na mifumo ya kijamii kama zana kuu za utawala wa kitamaduni wa Magharibi. Magharibi, alisema, inakula utamaduni wa kiungu na kiroho wa mataifa kama mdudu wa mbao. Lakini kulingana na ahadi ya Mungu, mchakato huu hautafanikishwa. Bila ahadi hii, labda tungevumilia mfumo wa ukoloni na kudharau utawala wa kifaalufu wa dunia.

Aliongeza kuwa mapinduzi ya Kiislamu ni njia mpya kwa binadamu. Mungu Mwenyezi amesema kuwa mwisho wa dunia ni kwa wema, na kinyume na dhana za wanamfumo wa kidemokrasia ya Kilibera, utamaduni wa kifaalufu hauwezi kumaliza historia ya dunia. Mungu amewaahidi manabii na wafuasi wao kuwa watakuwa warithi wa mwisho wa dunia.

Mbunge wa Baraza la Wazee wa Uongozi, alisisitiza kuwa kutengeneza sayansi za binadamu zinazojenga utamaduni kwa misingi ya kiungu na kiroho ni muhimu kwa mustakabali huu. Alibainisha kuwa maarifa yote yana msingi, na kwamba leo ni lazima kufanikisha utamaduni mpya wa kiungu kwa wanadamu. Vituo vyetu vya kielimu haviwezi kujikita tu kwenye masuala ya fiqhi, bali lazima vitatumia hazina hii ya kiungu kutengeneza maarifa ya usimamizi yanayohitajika kwa wanadamu.

Rais wa Jamiatul Mustafa alisema kuwa kazi hii kubwa inahitaji kazi za masaa yote za siku na usiku katika mamilioni ya vituo vya kielimu, kama Magharibi walivyofanya katika karne nyingi za kuendeleza sayansi za binadamu za utamaduni wao, kwa kutumia vyuo na walimu elfu nyingi.

Aliongeza kuwa Chuo cha Dini cha Qom kina jukumu kubwa la kiungu na kiutamaduni, na kwamba vyuo vyote vya kielimu vinapaswa kushirikiana katika lengo hili, na kwamba neema na msaada wa Mungu utakuwa pamoja nanyi ili kufanikisha mustakabali unaotarajiwa. Wakati tunapoamini kuwa Mungu yupo pamoja nasi, hatuhitaji kuogopa hofu ya uwongo wa wafuasi wa uovu, kwa sababu sisi tuko na haki na uovu utapotea.

Mwisho, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abbasi aliishukuru Ayatollah Mirbagheri, wasimamizi wa shule ya Maarifa Daryah, walimu na wasimamizi wa shule hiyo, na kuombea mwaka wa mafanikio na maendeleo kwa wanafunzi na walimu wa kituo hiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu.