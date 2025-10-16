Shambulio dhidi ya Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Shia wa India

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Syed Kalb Jawad Naqvi, Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Shia wa India na kiongozi maarufu wa kidini na Shia nchini humo, alishambuliwa katika mji wa Lucknow, tukio ambalo limezua hasira na maandamano ya kulaani miongoni mwa jamii ya Shia wa India.

Shambulio hili lilitokea wakati alipokuwa akiongoza maandamano ya kupinga ujenzi haramu kwenye ardhi ya wakfu ya Karbala Abbas-Bagh, na katika uwepo wa maafisa wa Polisi.

Raia wengi na wanaharakati wa kidini walisema wasiwasi wao juu ya utendaji wa maafisa wa usalama, wakilalamika kuhusu upungufu wa tahadhari wa baadhi ya askari katika tukio hilo.

Licha ya shambulio hili, Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Shia wa India alisema tamko rasmi akilaani kitendo hicho, na kuomba kwa Waziri Mkuu wa Jimbo la Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, kuagiza uchunguzi wa haraka, usioegemea upande wowote na wazi kuhusu tukio hilo.

Hujjatul-Islam Naqvi alisisitiza kuwa hatavumilia tishio, vurugu au shinikizo lolote, na ataendelea na mapambano yake ya amani hadi haki itakapotekelezwa kikamilifu, kwa ajili ya kulinda mali za wakfu na mahali patakatifu la Kiislamu.

Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Shia wa India alibainisha kuwa maandamano haya hayakuwa dhidi ya mtu au kundi maalum, bali kwa ajili ya kulinda mali za kiungu zilizowekwa kwa jina la Mwenyezi Mungu na Ahlul-Bayt (a.s.).

Alisisitiza: "Hatutawahi kuacha njia hii ya kiungu."

Baada ya shambulio hili, watu, wanazuoni na wanafunzi wa shule za dini walikusanyika katika Chuo cha Dini cha Hazrat Ghaffaran-Maab (Syed Dildar Ali Naqvi au Syed Ali Naqvi, mujtahid, faqih na mutakallim wa Shia wa India anayejulikana kama Ghaffaran-Maab) kumuombea afya njema na maisha marefu ya Hujjatul-Islam Naqvi.

Syed Reza Haider Zaidi, Rais wa Chuo cha Dini cha Hazrat Ghaffaran-Maab, pia alikemea kitendo hiki na kuomba serikali ya India kufuatilia haraka na kuadhibu wahusika na waliokuwa waagizaji wa uhalifu huu.

Aliongeza kuwa, kwa kuunga mkono harakati za Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Shia wa India, harakati hii iliyoongozwa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Syed Kalb Jawad kwa ajili ya kulinda mali za wakfu wa Kiislamu, ni harakati ya kiungu na kidini ya kulinda mali patakatifu, na kila muumini anapaswa kushiriki kikamilifu na kwa dhana ya kidini katika njia hii.