Kenya yaomboleza kifo cha Waziri Mkuu wa zamani Raila Odinga | Aagwa kwa Heshima Bungeni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Taifa la Kenya linaomboleza kifo cha Waziri Mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga, ambaye amefariki dunia hivi karibuni. Mwili wake umewekwa katika Majengo ya Bunge la Kitaifa kwa ajili ya wananchi na viongozi kutoa heshima zao za mwisho.

Raila Odinga, aliyewahi kuhudumu kama Waziri Mkuu kati ya mwaka 2008 hadi 2013, alikuwa miongoni mwa viongozi mashuhuri katika siasa za Kenya, akijulikana kwa ujasiri wake wa kisiasa, mchango mkubwa katika mageuzi ya katiba, na mapambano yake kwa ajili ya haki na demokrasia.

Maelfu ya viongozi wa kitaifa na kimataifa wanatarajiwa kuhudhuria kutoa heshima zao. Kifo cha Raila kimeacha pengo kubwa katika historia ya kisiasa ya Kenya, na atakumbukwa kama shujaa wa mageuzi na demokrasia nchini humo.