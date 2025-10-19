Hamas: Hatuna nia ya kuendesha Gaza baada ya vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hazem Qassem, msemaji wa Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ya Palestina (Hamas), katika kauli mpya amesema kwamba harakati hiyo haina nia ya kushiriki katika mipango ya utawala au usimamizi wa ukanda wa Gaza siku baada ya kuisha kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni.

Kukubali kuundwa kwa kamati ya usaidizi wa kijamii kwa ajili ya Gaza

Qassem alisema kuwa Hamas imekubali kuundwa kwa kamati ya usaidizi wa kijamii itakayoshughulikia masuala ya usimamizi wa Gaza. Idara za serikali pia zitaendelea kutekeleza majukumu yao, kwani upungufu wa usimamizi ni hatari sana. Hali hii itaendelea hadi kuundwa kwa kamati ya usimamizi itakayokubaliana nayo na makundi yote ya Kipalestina.

Mizizi ya mazungumzo na awamu ya pili

Msemaji huyo pia aliongeza kuwa mazungumzo yanaendelea na wadhamini ili kukamilisha maandalizi ya kuingia kwenye awamu ya pili ya mazungumzo, ambayo ni changamoto na inahitaji makubaliano ya kitaifa. Hamas imechukua hatua kuunda msimamo wa kitaifa kuhusu masuala haya muhimu.

Kufuata makubaliano ya mapumziko ya mapigano na mchakato wa kubadilishana wafungwa

Qassem tayari alitangaza kuwa Hamas inaendelea kutekeleza makubaliano ya mapumziko ya mapigano katika Gaza na imetoa mwili wa mmoja wa wafungwa wa Kizayuni. Aidha, Hamas inaendelea na juhudi zake za kukamilisha mchakato wa kubadilishana wafungwa kikamilifu.

Kuhimiza shinikizo kwa utawala wa Kizayuni

Qassem alisisitiza kuwa pande zote zinapaswa kushinikiza utawala wa Kizayuni kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano ya mapumziko ya mapigano na kuacha ukiukaji unaoendelea, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kila siku ya raia na kuzuia kuingizwa kwa msaada wa kibinadamu kwa wakazi wa Gaza.

Takwimu za waathirika na mkutano wa amani wa Sharm el-Sheikh

Tangu kutolewa kwa makubaliano ya mapumziko ya mapigano Oktoba 13, Hamas imekamilisha kubadilishana baadhi ya wafungwa wa Kizayuni na miili yao, na utawala wa Kizayuni pia umeachilia takriban wafungwa 2,000 wa Kipalestina pamoja na miili ya baadhi ya wafungwa.

Vita vya utawala wa Kizayuni dhidi ya ukanda wa Gaza vilivyochukua zaidi ya miaka miwili, kulingana na takwimu rasmi, vilisababisha vifo vya takriban Wapalestina 68,000 na majeruhi 170,000.

Kwa muktadha huo, Misri ilihost mkutano wa amani Sharm el-Sheikh siku ya Jumatatu iliyopita, ukiwa na ushiriki wa Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Rais wa Marekani Donald Trump, na wajumbe kutoka takriban nchi 20.

Uharibifu wa miundombinu muhimu ya Gaza wakati wa vita

Katika kipindi cha miaka miwili ya vita vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza, eneo hilo lilishambuliwa kutoka kusini hadi kaskazini. Sehemu za huduma za afya, shule, vyuo vikuu, maeneo ya kidini, miundombinu na rasilimali muhimu ziliharibiwa. Kwa jumla, sehemu 15 muhimu za Gaza zilipata uharibifu mkubwa, na mashambulizi hayo yaliwaacha raia wengi Wapalestina wakiwa wameshuhudia vifo na majeruhi.