Je, Israil ni Nchi Huru au ni Jimbo linalotawaliwa na Marekani?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- wakati mvutano katika eneo ukiendelea, leo Jumanne, JD Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, amewasili mjini Tel Aviv. Ziara yake inafuata ile ya Jared Kushner, mkwe wa Donald Trump, na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala ya Mashariki ya Kati. Lengo la pamoja la maofisa hawa ni kuhakikisha usitishaji mapigano unadumu na kuendeleza hatua ya pili ya makubaliano ya amani.

Vyombo vya habari vya Kiyahudi vikinukuu chanzo cha Marekani vimeripoti kuwa Washington inahofia uwezekano wa Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israil, kuvunja makubaliano ya usitishaji mapigano na kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Gaza. Baada ya miaka miwili ya kuisaidia Israil bila mafanikio ya kupata ushindi wa wazi dhidi ya Hamas, Marekani sasa inataka kumaliza vita na kumwekea Netanyahu shinikizo.

Kutokua na imani huko kumeonekana katika matamshi ya Kushner na Witkoff kwenye kipindi cha “60 Minutes” cha televisheni ya CBS, na hata katika maneno ya Trump mwenyewe, aliyemshutumu Netanyahu kwa “kuvuruga makusudi mazungumzo ya amani kila yanapopiga hatua.”

Mfululizo wa safari za maafisa wa Marekani kuelekea Israil unaonyesha jitihada za Washington kulinda makubaliano ambayo Trump anayachukulia kuwa mafanikio binafsi. Ana matumaini kuwa utekelezaji kamili wa makubaliano hayo utamwezesha kufanikisha “mkataba mkubwa wa kikanda” ambao huenda ukampatia Tuzo ya Amani ya Nobel na kupunguza upinzani wa kisiasa dhidi yake ndani ya Marekani.

Licha ya vitisho vya Trump dhidi ya Hamas akiiita “kundi lenye ukatili,” lengo kuu la Marekani kwa sasa ni kuhakikisha makubaliano ya usitishaji mapigano yanadumu. Jana, Witkoff na Kushner walimwonya Netanyahu kwamba Washington inatarajia yeye atii masharti ya makubaliano hayo, jambo lililothibitishwa pia na gazeti la Yedioth Ahronoth.

Mijadala ya Ndani Israil: Uhuru au Utegemezi?

Kwa kufichuka zaidi kwa kiwango cha kuingilia kwa Marekani katika maamuzi ya Israil, baadhi ya wadau wa ndani wanahoji kama kweli nchi hiyo ni huru au ni tegemezi wa Washington.

Zeev Elkin, Waziri wa Masuala ya Yerusalemu, alisisitiza kuwa uhusiano wa Israil na Marekani ni “ushirikiano wa kimkakati” na si “utegemezi wa kisiasa.”

Kulingana na vyombo vya habari vya Israil, kabla ya kuanza kwa hatua ya pili ya makubaliano ya amani, Tel Aviv inataka Hamas ipokonywe silaha, na imeitaka Washington kufanya ujenzi upya wa Gaza uwe chini ya sharti la Hamas kukubali kujitoa kijeshi. Mvutano juu ya suala hili umeongezeka baada ya kuuawa kwa wanajeshi wawili wa Kizayuni na kujeruhiwa kwa watatu mjini Rafah - tukio lililopunguza hadhi ya Netanyahu kuhusu “ushindi” wake dhidi ya Hamas.

Vyombo vya habari vya Kiyahudi leo vimefichua kuwa Hamas ina ushawishi katika uteuzi wa nusu ya wajumbe wa serikali ya mpito ya technocrat, jambo linaloonyesha uwepo wake katika siasa za baadaye za Gaza na kudhoofisha madai ya Israil kwamba imeishinda Hamas.

Uchezaji wa Kisiasa wa Hekima wa Hamas

Redio ya Kiyahudi imeripoti kuwa licha ya misimamo ya wazi ya Marekani na Israil, Hamas inafanya juhudi za busara za kujihakikishia nafasi katika mfumo wa utawala wa Gaza kwa siku zijazo kupitia ushawishi wake katika uteuzi wa viongozi. Wachambuzi wanasema hii ni changamoto kubwa kwa sera za Marekani na Israil.

Katika ripoti ya uchambuzi kutoka Taasisi ya Mafunzo ya Usalama wa Taifa (INSS) katika Chuo Kikuu cha Tel Aviv, mtafiti mwandamizi Eldad Shavit ameonya kuhusu kupungua kwa uhuru wa kisiasa wa Israil katika uhusiano wake na Marekani. Katika makala yenye kichwa “Jinsi Mipaka ya Uhuru kati ya Israil na Marekani Inavyopotea,” Shavit anaandika:

“Ziara ya Donald Trump nchini Israil na hotuba yake katika bunge la Knesset ilibaki katika kumbukumbu si kwa mandhari ya kifahari tu, bali pia kwa hisia ya kutokuwa huru kisiasa iliyoandamana nayo.”

Shavit anasema kuwa Israil, ambayo kwa miaka mingi imejaribu kuonesha uhuru wa kisiasa na kiusalama, sasa inaonekana zaidi kama nchi iliyo chini ya uangalizi wa Marekani. Anaongeza kuwa juhudi za Marekani kuelekeza msimamo wa Israil katika mazungumzo kuhusu Gaza ni dalili ya “utege­mezi wa kisiasa ulio laini lakini wa kudumu.”

Akiendelea, Shavit anaeleza kuwa ingawa mapokezi ya Trump katika Knesset yalijaa shangwe na heshima, “nyuma ya pazia palionekana utii wa kisiasa kwa Washington.” Jared Kushner pia alinukuliwa akisema kuwa Rais wa Marekani anaamini “Israil imezidi mipaka na ni wakati wa kuidhibiti.”

Kutoka Ushirikiano wa Kistratejia hadi Utegemezi wa Kimuundo

Shavit anafafanua kuwa uhusiano maalum kati ya Israil na Marekani umekuwa mhimili wa sera za nje za Israil kwa miongo kadhaa — ukiwa na msaada wa kijeshi, kisiasa na wa kidiplomasia. Lakini mienendo ya sasa inaonyesha zaidi mfumo wa uhusiano wa mlolongo wa mamlaka, si wa usawa.

Anasema: “Uelekeo wa serikali ya Israil kufuata kikamilifu matakwa ya Trump unaonyesha kina cha utegemezi kilichozidi kiwango cha kawaida. Wakati Rais wa nchi ya kigeni anapotoa hotuba bungeni na kuweka masharti kama ‘vigezo vya uanachama,’ kisha wabunge wanaitikia kwa shangwe badala ya mjadala, basi uhuru wa kisiasa unakuwa hatarini.”

Wito wa Kufafanua Upya Mipaka ya Uhuru

Shavit anahitimisha kuwa katika dunia tata ya karne ya 21, ushirikiano na utegemezi huenda visiweze kuepukika, na wakati mwingine shinikizo la Marekani linaweza kuonekana kama “kuokoa marafiki wake.”

Lakini anaonya: “Kadiri Israil inavyojiita nchi huru, lazima iweke tena mipaka kati ya ushirikiano wa kishujaa na utiifu usio na masharti.”

Anasisitiza kuwa ingawa uhusiano wa karibu na Marekani ni rasilimali ya kiusalama isiyo na kifani, unahitaji usawa makini kati ya shukrani na uhuru wa maamuzi. “Ziara ya Trump ilikuwa kumbusho kwamba mpaka huu unazidi kufutika — na kama Israil haitaufafanua upya, serikali zijazo za Marekani, bila kujali chama, zitachukulia utegemezi wa sasa kama njia rahisi ya kuidhibiti.”