Al-Rubaie: Hashd al-Shaabi ni Mwakilishi wa Makabila na Madhehebu yote ya Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mjumbe huyo wa zamani wa Kamati ya Usalama na Ulinzi ya Bunge la Iraq, siku ya Jumanne katika mahojiano na shirika la habari la al-Ma’loumah alisema:

“Hashd al-Shaabi ni taasisi ya kitaifa ya kiusalama ambayo imepoteza maelfu ya mashujaa katika vita vya ukombozi, na imekuwa na nafasi muhimu katika kuimarisha usalama wa ndani wa Iraq. Taasisi hii ina msingi wa kisheria na wa kikatiba ulio wazi kabisa.”

Al-Rubaie aliongeza:

“Jaribio lolote la nchi yoyote ya kigeni kuingilia muundo au utendaji wa taasisi hii ya kitaifa halitakubalika kabisa. Hashd al-Shaabi ni mstari mwekundu kwetu, kwa kuwa ni chombo cha watu wote wa Iraq na kinawakilisha makabila na madhehebu yote.”

Aidha alisisitiza kuwa:

“Kuendelea kwa shughuli za Hashd al-Shaabi kunamaanisha kuimarika kwa usalama wa Iraq na uwezo wake wa kukabiliana na changamoto za ndani na za nje. Kwa hivyo, juhudi zozote za kuudhoofisha muundo huu zitakabiliwa kwa msimamo mkali, kwani Hashd al-Shaabi ni nguzo kuu ya utulivu na umoja wa kitaifa nchini Iraq.”